’Week end del Mototurista’: tre giorni a tutto gas

È stato presentato al Mississippi il ’Weekend del Mototurista’ alla presenza di Francesco Ceccarelli, presidente di Visit Gabicce; Gian Piero Papasodero, ideatore del progetto Route 21; Marila Girolomoni, sindaca di Gabicce Mare; Raimondo Porcelli, luogotenente della Capitaneria di Porto di Gabicce Mare; Matteo Sanchioni, vice sindaco e assessore al turismo; Roberto Reggiani, assessore allo Sport; Rossana Biagioni, assessora alle Pari Opportunità e Rosina Alessandri della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche. Torna dal 6 all’8 settembre, in occasione dell’appuntamento con il Gran Premio di San Marino, il ’Weekend del Mototurista’. Un fine settimana dedicato agli appassionati delle due ruote per scoprire il territorio con tour guidati da percorrere in sella al proprio bolide scanditi da concerti, spettacoli, degustazioni. Quest’anno l’iniziativa si caratterizza per la collaborazione della Fondazione Visit Gabicce con l’Associazione Diversa-Mente e 3zero3 Nolimits, oltre alla consueta partnership con Minoa Group e Mototurismo Italia. Per l’occasione, Gabicce Mare accoglierà l’ideatore del progetto Route 21, Gian Piero Papasodero e i ragazzi della Route 21, i suoi storici compagni di viaggio in sella alla Harley Davidson e al sidecar e tantissimi altri motociclisti che, attraverso i viaggi in moto, aiutano l’inclusione delle persone con sindrome di Down e promuovono il mototurismo come forma di libertà e integrazione per persone disabili. Inoltre, ci sarà l’opportunità per tutti di provare l’ebrezza di un giro in moto d’acqua grazie a 3zero3 Nolimits, il cui fondatore Manuel Reggiani, campione mondiale di moto d’acqua, da anni è un punto di riferimento del territorio per la mototerapia in acqua per ragazzi con disabilità o sindrome di Down. L’evento prenderà il via venerdì 6 settembre alle 17.30 al Mississippi dove sarà inaugurata la mostra ’Anime ed opportunità’ a cura di Route 21. I partecipanti si incontrerann dalle 18 per l’accreditamento in piazza Municipio.

Spazio quindi ad una serata di promozione e sensibilizzazione sul tema della disabilità. Quindi la cerimonia di benvenuto che si aprirà con i saluti istituzionali delle autorità e proseguirà con un racconto ad alto contenuto emotivo per una narrazione del territorio che si visiterà da parte della guida Igast Mirco Urbinati e con il racconto ’The best of Route 21’ di Gian Piero Papasodero che celebrerà i 10 anni del progetto. Sabato mattina prenderà il via il tour in moto nell’entroterra delle Marche con pranzo a base di prodotti tipici. Rientro a Gabicce e in serata dalle 20 rustida di pesce cucinata dai bagnini gabiccesi e il concerto dei Revolution Live Band. Domenica giornata conclusiva. I partecipanti e i loro compagni di viaggio potranno scegliere tra due possibilità: un tour in bici elettrica con guida o l’ingresso al MotoGP. Ritrovo alle 14 per la cerimonia di chiusura del weekend con turisti e cittadinanza.

Luigi Diotalevi