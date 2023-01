Giorno della memoria, dalla prigionìa alla salvezza grazie a sei cucchiai

La ricostruzione del ritorno di Lino nella sua Sassocorvaro nella illustrazione fatta per noi da John Betti

Sassocorvaro, 25 gennaio 2023 – Il Giorno della Memoria organizzato quest’anno dal Comune di Sassocorvaro Auditore in collaborazione con la Pro Loco di Sassocorvaro, avrà una voce del tutto particolare: quella che si ascolterà giovedì 27 alle 21 nel Teatrino della Rocca sarà di Marco Magi, autore del romanzo “Un cucchiaio d’argento“ (Metauro Edizioni, 2022) ma in realtà il pubblico sentirà provenire da un tempo lontano, da tenere però sempre presente, quella di suo padre Lino, sopravvissuto avventurosamente a un campo di lavoro di Markstadt in Germania, tra il 1944 e il 1945. Per Magi, direttore del Gruppo Corale Sassocorvaro-Montefeltro e insegnante di Musica e Clarinetto fin dall’età di 19 anni, si è trattato di un lavoro intimo e profondo, portato avanti per più di un anno in gran segreto, un rapporto a due alla riscoperta della figura del padre, morto nel 1961 quando lui aveva appena un anno. Attraverso le memorie famigliari e grazie ad alcuni scritti conservati da Lino una volta tornato a casa, Marco ha raccolto il capo di un gomitolo che da un semplice desiderio di contatto, di evocazione, si è trasformato in un romanzo capace di trasformare una memoria individuale in una avventura dai sentimenti...