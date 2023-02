Claudio Falghera a Uomini e Donne, chi è l’imprenditore di Pesaro corteggiato da Tina Cipollari

Claudio Falghera, l'imprenditore di Pesaro a Uomini e Donne. Lo corteggia anche Tina Cipollari

Pesaro, 3 febbraio 2023 – Mentre la pesarese Carla Orazi, la mitica ‘Carlina’, continua ad apparire nella trasmissione di Canale 5 - ‘Avanti un altro’ condotto da Paolo Bonolis - un altro pesarese imperversa sempre sullo stesso canale nell'orario pomeridiano. Infatti Claudio Falghera è entrato a far parte di Uomini e Donne a gennaio ed ha subito attirato l'attenzione del parterre femminile, anche quella dell’opinionista Tina Cipollari.

La new entry del programma ha 67 anni ed è un imprenditore benestante di Pesaro, vanta numerose proprietà. Sta conoscendo anche Gemma Galgani e altre due dame. "Ho diverse auto, ho una smart, una Mercedes e una Bentley. Sono imprenditore turistico ed immobiliare, lavoro a Pesaro. Ho lavorato in banca, in borsa, poi mi sono messo in proprio”, le parole di Falghera durante la presentazione nello studio di Maria de Filippi.

Il Cavaliere si è presentato a Uomini e Donne perché vedovo e ora cerca ora l'amore. Ha due figli, entrambi avvocati. "Sono un conte Falghera, di origine veneta. Ho un titolo nobiliare. Non ho ricevuto però nessuna eredità”. Possiede inoltre numerose proprietà. “Ho una villa con un parco e la piscina dove vivo, ho un club estivo con ristorante in gestione, una discoteca, un American bar e un altro ristorante pizzeria a bordo piscina. Sono titolare del Tropicana Club a Colbordolo di Vallefoglia. Ho la casa a Cortina, poi una casa al mare a Portoverde”.

Il giorno in cui si è presentato nello studio di Uomini e Donne l’opinionista Tina Cipollari ha mostrato interesse per Claudio Falghera. Disincantato e autoironico, nell'ultima puntata ha ballato con Tina, che sembrerebbe veramente interessata a lui. Anche quando Maria le ha chiesto: "Ma davvero, ti piace?”, lei ha risposto: “Certo!”. Un interesse che però a chi la conosce bene appare strategico, per mettere cioè i bastoni tra le ruote ad una lanciatissima Gemma Galvani, sempre più esterrefatta davanti allo slancio dell’ opinionista che potrebbe farle sfumare l'ennesima liaison.