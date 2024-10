Valentino Rossi in tv con la Gialappa’s: cosa farà il ‘Dottore’

Pesaro, 28 ottobre 2024 - "Stasera co-condurrò la seconda puntata del GialappaShow assieme al mago Forest e alla Gialappa’s band. Appuntamento da non perdere alle 21.30 su Tv8 e canale 108 di Sky". Parola di Valentino Rossi. Ad annunciare l'impegno in tv di questa sera 28 ottobre 2024 nel programma "GialappaShow" è proprio il pilota di Tavullia con un post su Instagram e diverse foto in compagnia della Gialappa's band e del mago Forest. Ad accompagnare il Dottore in questa nuova avventura c'è a anche la compagna Francesca Sofia Novello, che aspetta la seconda bambina da Valentino.

Valentino Rossi assieme al mago Forest pronti per la nuova puntata del Gialappa's Show

La coppia, sempre più innamorata, posta spesso foto insieme dove si vede il pancione della Novello che cresce e lo sguardo di complicità tra i due. Un'intesa che sembra rinnovarsi ad ogni scambio di sguardi. Un momento ricco di romanticismo nella famiglia Rossi dovuto anche all'arrivo della prima nipotina del pilota, Angelina Luce, figlia del fratello minore Luca Marini e Marta Vincenzi. Sul profilo Instagram di Valentino compare anche una storia ironica con tanto di "Griglia di partenza" del "Gran Premio del Gialappa's Show". E, in modo scherzoso, anche la Gialappa's annuncia la sua presenza: "Valentino Rossi è il co-Dottore" della seconda puntata. Chi è stato il primo ospite della trasmissione? Un altro personaggio amatissimo dal pubblico: Laura Pausini.

Laura Pausini ospite della prima puntata

"Nella mia vita ho avuto la fortuna di vivere tante esperienze ma questa mi mancava ed è stata una delle più divertenti in assoluto! Grazie Gialappa's band, mago Forest e tutti gli attori comici di questo programma che per una notte ho vissuto come fosse anche un po’ mio! Spero vi siate divertiti anche voi con noi! Buonanotte". Queste le parole di Laura Pausini dopo l'andata in onda della puntata che l'ha vista protagonista il 21 ottobre. Tanti gli apprezzamenti ricevuti dai suoi fan sui social: "Sei stata semplicemente pazzesca", "La leggerezza, l’autoironia, la voglia di mettersi in gioco. Meraviglia delle meraviglie, "Sei la più frizzante del pianeta". La cantante romagnola sul palco si è anche con Brenda Lodigiani nei panni di Annalisa strappando grandi risate e tanti applausi.