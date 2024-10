Valentino Rossi, le foto di Francesca col pancione sono tenerissime

Pesaro, 28 ottobre 2024 - Fine settimana in famiglia per il campione di Tavullia Valentino Rossi e la compagna Francesca Sofia Novello. Su Instagram hanno condiviso alcuni scatti insieme dal titolo “Weekend”, tra coccole, buona tavola, copertina e film sul divano. In attesa della seconda new entry di casa, la sorellina di Giulietta, che dovrebbe nascere a inizio anno nuovo, entro i primi quindici giorni di gennaio. Dalla famiglia alla tv: il "Dottore" al fianco del mago Forest nella seconde puntata del GialappaShow.