Bollette alle stelle? Ecco come evitare salassi peggiori

Fano, 10 marzo 2023 – Le ultime stime Istat parlano di un’inflazione all’11,6%. Un aumento che incide notevolmente sulle tasche dei fanesi, perché con questo indice le ricadute su base annua sfiorano i 3500 euro in più a famiglia. Ne abbiamo parlato con Sergio Schiaroli, già presidente di Federconsumatori Pesaro e Urbino, preoccupato per la crescita dei costi non solo in campo energetico, ma anche in campo alimentare: "settori vitali, in cui già le famiglie stanno operando tagli importanti". [Missing Caption] "Molti vogliono cambiare operatore gas o luce nella speranza di ottenere dei risparmi - sottolinea Schiaroli -. Ma ciò che si può suggerire per il mercato libero è di verificare nei contrattibollette i prezzi unitari della materia prima rispetto a quelli ufficiali di mercato, cui è ancorato il mercato tutelato in scadenza nel 2024, che variano mensilmente: il PUN (prezzo di mercato per la corrente elettrica a Kwh, monoraria) e PSV o TTF (prezzo di mercato per il gas a Smc). Molte offerte sono riferite a questi indici con spread (margine) richiesto dal venditore. Per avere un’idea degli aumenti basti ricordare che nel febbraio 2021 il valore PSV era 0,193 euro a Smc mentre ad agosto 2022 era arrivato...