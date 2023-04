Affitti a Pesaro, dramma infinito. E a Case Bruciate un quadrilocale costa 1600 euro al mese

Pesaro, 9 aprile 2023 – “Pronto, sono disponibili case in affitto nella zona?" Ma la risposta è sempre la stessa: "Signora riprovi più avanti – rispondono dall’agenzia immobiliare -, adesso la situazione è desolante".

Cercare casa in affitto a Pesaro è diventato un’impresa titanica, non solo per l’infinita lista di garanzie di cui bisogna essere in possesso, come per esempio: un contratto a tempo indeterminato; fideiussione bancaria di 6 o 12 mesi; dai 3 ai 4 mesi di affitto anticipato e la presenza di 1 o più garanti che possano intervenire qualora l’inquilino non rispetti gli obblighi previsti, ma soprattutto per la poca reperibilità di case in affitto disponibili in zona. Vi basterà telefonare a qualche agenzia del territorio per capire subito l’aria che tira.

"Non abbiamo nulla perché sempre più proprietari scelgono affitti transitori che per loro sono più sicuri e convenienti. Un grande dramma che coinvolge anche noi agenzie – spiegavano alcuni agenti immobiliari al telefono mentre mi fingevo una ragazza con contratto di lavoro a tempo indeterminato in cerca di una casa per me e il mio compagno –. Non riusciamo più a lavorare sugli affitti proprio per via di questa carenza".

E anche sul web la situazione pare essere simile. Se si prova a digitare sul motore di ricerca la dicitura "case in affitto a Pesaro", emerge un quadro chiaro: prendiamo per esempio come riferimento un noto sito online, Immobiliare.it, di vendite e affitti di case che opera anche in zona, nel quale in questi giorni ttualmente vengono mostrati 72 annunci totali a Pesaro e dintorni. Di questi ben 48 sono transitori - quindi utilizzabili solo per poco tempo durante l’anno –, 18 hanno un costo pari o superiore ai 1000 euro al mese e i restanti 6 variano: da monolocali a quadrilocali sparsi in giro per la città.

A Case Bruciate , giusto per citarne qualcuno, è proposto un quadrilocale in buono stato per 1600 euro al mese. A Gabicce invece un monolocale di 42 metri quadri può arrivare a costare anche 2000 euro al mese. Se ci spostiamo in zona Candelara è disponibile una locazione da 120 metri quadri, con 3 bagni e 5 posti letto (probabilmente per uso forestiero) a 1200 euro al mese, mentre in zona centro mare a Pesaro per 1.500 euro mese viene offerto un quadrilocale non arredato di 123 metri quadri. Nel centro della città un loft, con un bagno e due locali, in tutto 103 metri quadri, è offerto a non meno di 1000 euro al mese. Ma queste, seppur ad alti prezzi, sono offerte a lungo termine che sembrano essere un faro in quella nebbia invasa da affitti transitori e case estive. E’ proprio questo il problema.

"È necessario limitare questi affitti che generano sempre più difficoltà. In città turistiche come Venezia o Milano sono già state avviate strette su contratti simili – dice Gabriele Belfatto, responsabile sindacato degli Inquilini Cgil – perché non avviarle anche a Pesaro?". In pratica, si diminuisce il periodo totale in cui un proprietario può affittare con contratti a breve termine: cioè obbligo di contratti più lunghi e non piccoli frammentati e ripetuti a più inquilini. "Se non si avvia un lavoro serio sulla questione – conclude Belfatto - arriveremo ad una situazione irreparabile di emergenza abitativa che aumenterà di anno in anno".