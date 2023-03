Talent Day 2023 a Pesaro: domanda e offerta di lavoro si incontrano

Pesaro, 29 marzo 2023 – Giovanissimi e imprenditori si incontrano per costruire il futuro del settore alberghiero del domani. Era questo l’obiettivo dell’incontro avvenuto questa mattina, nella sala Convegni della Confcommercio di Pesaro, durante il Talent Day 2023 che ha visto circa 50 studenti dell’Istituto Alberghiero Santa Marta – delle classi quarte e quinte – dialogare con alcuni imprenditori dei pubblici esercizi e delle strutture ricettive, oltre ad alcuni responsabili delle associazioni di categoria.



Un’occasione dimostratasi utile a far emergere le criticità di un mestiere che trova sempre meno domanda e, di conseguenza, sempre più carenza di personale.

Meno domanda anche perché dai racconti degli studenti presenti sono emerse esperienze riguardo turni di lavoro lunghi, ma spesso con un salario non adeguato.



Ma “oggi vogliamo dare un taglio alla solita retorica che vede da un lato gli imprenditori come carnefici e dall’altro i giovani come sfaticati – ha spiegato Agnese Trufelli, vicedirettrice di Confcommercio Pesaro e Urbino –. Siamo qui per dimostrare che una terza via c’è ed è possibile metterla in atto”.



Così, giovani e adulti hanno sottolineato un fondamentale aspetto attuale: “I tempi sono cambiati, non è più possibile evitare di ascoltare le esigenze della nuova generazione, che rappresenta il futuro del settore – ha proseguito la professoressa dell’Istituto Santa Marta Antonella Donadei –. Oggi è necessario prevedere degli orari di lavoro brevi ma intensi dove alla base ci sia un ricambio da ambe le parti”.



All’incontro erano presenti anche Mario Di Remigio, presidente dei ristoratori di Pesaro e Urbino; Luciano Cecchini di Federalberghi; Giuse p pe Portanova, chef e presidente dei ristoratori di Urbino e Angelo Serra, presidente di Confcommercio.