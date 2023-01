Pesaro, in vendita la villa che fu di Filippo Benelli e di Giancarlo Morbidelli

La villa di Novilara appartenuta ai Benelli prima e ai Mobidelli poi, è oggi in vendita per 3,5 milioni di euro

Pesaro 29 gennaio 2023 - Il nome dell’agenzia immobiliare, una pagina intera del Carlino per pubblicizzare la vendita di una villa alle spalle della città. Il prezzo? Tre milioni e mezzo. L’immagine che ritrae il complesso è dall’alto e si vede solamente la grande villa con una bella piscina e le colline attorno. Naturalmente, come accade in questi casi, non ci sono i nomi di chi vende. Di chi è? Questa la domanda che è rimbalzata in diversi ambienti cittadini. Si tratta in realtà di uno degli ultimi pezzi della bella epoque cittadina.

Perché la grande casa – 700 metri quadrati con tre ettari di giardino ed una splendida balconata che si affaccia sul mare, è appartenuta prima ai Benelli e quindi è passata nei primi anni Ottanta, successivamente alla vendita della fabbrica di moto, a Giancarlo Morbidelli. Oggi gli eredi del ‘mago dei motori‘ e cioè i due figli, hanno deciso di metterla in vendita e si sono affidati ad un’agenzia immobiliare di Bologna. Questa grande casa padronale che risale all’Ottocento venne acquistata da Filippo Benelli e cioè lo stesso proprietario della villa di viale della Repubblica poi finita alla famiglia Selci e che ora è in vendita. Con la morte di Filippo Benelli questa residenza estiva è terminata nelle mani della moglie Iole.

Una casa a cui i Benelli tenevano molto tanto che nei suoi giardini si è celebrato il matrimonio di Paolo Benelli, il fondatore della Benelli Armi di Urbino. Per varie vicende alla fine la vedova di Filippo, il quale era fra le altre cose titolare anche di un corposo pacchetto azionario della Lancia, venne messa sul mercato. A farsi avanti – si parlò quella volta di un paio di centinaia di milioni di lire – fu Giancarlo Morbidelli che era allora uno egli astri nascenti dell’imprenditoria cittadina con la sua azienda che costruiva macchine per la lavorazione del legno, società poi venduta ai titolari della Scm di Rimini.



Sta comunque di fatto che dopo quaranta anni gli eredi di Giancarlo Morbidelli hanno deciso di metterla sul mercato. Fra le altre cose questa grande casa padronale non solo una ampia piscina che venne realizzata da Morbidelli, ma è dotata anche di una cappella, ancora consacrata, che venne eretta nella seconda metà del 1800, ed ha anche un appartamento di 100 metri quadrati per ospitare i custodi.



L’agenzia immobiliare che la ha preso in carico ha stimato un valore di 3,5 milioni di euro. Un casone molto grande e molto bello, ma ha un ma... E sarebbe il prezzo alla luce del fatto che la villa di Filippo Benelli in viale della Repubblica, così come la stessa villa Bucci che è distante qualche decina di metri dalla prima, non riescono a trovare acquirenti benché siano a duecento metri dal mare e duecento dalla piazza, e sono state messe sul mercato ad un prezzo stimato di circa 2 milioni di euro.

m.g.