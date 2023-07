Riccardo Pozzi ed Irene Ciaffoncini, matrimonio sul balcone di Fiorenzuola

Pesaro, 7 luglio 2023 – Si sono sposati oggi a Fiorenzuola di Focara l’assessore Riccardo Pozzi e la consigliera comunale di Urbania Irene Ciaffoncini. Vestito bianco lei, completo blu lui, ma stesso impegno politico nella loro vita. A celebrare il rito civile in una location con vista mare il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. La sposa, 32 anni, laurea in economia e managment del turismo a Bologna, coordinatrice Anci giovane Marche, come professione ha scelto l’insegnamento: è docente all’alberghiero Santa Marta.

Lo sposo, Riccardo Pozzi, 36 anni appena compiuti, in consiglio comunale da 9 anni, non è da meno. Nel 2014 Pozzi, avviato alla carriera accademica all’Università di Urbino con un dottorato di ricerca in economia (2018) alterna la professione di docente universitario a quella di amministratore, al fianco del sindaco Matteo Ricci rivestendo in giunta il ruolo di assessore dal 2019.

I novelli sposi condividono la stessa passione per il basket, la barca a vela e i viaggi in genere.

Gli sposini si sono conosciuti a Milano, nove anni fa, ad un’assemblea per giovani amministratori. Due anni dopo hanno deciso di fidanzarsi. C’è voluto del tempo, ma oggi è arrivato il gran giorno. Tutti poi per il buffet a villa Berloni con all’ingresso una manifesto elettorale dal titolo "Elezione diretta degli sposi dell’anno", due soli i candidati: Riccardo ed Irene. Auguri