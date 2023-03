Alma in guerra coi Sanniti per "blindare" i playoff

Questo pomeriggio (ore 14,30) nello sperduto stadio "Filippo Di Tella" tra i rilievi del Sannio – "sospesi tra cielo e terra" come recita la promozione turistica del paese - si incontrano due squadre in salute, Vastogirardi e Alma Juventus Fano, che puntano ad obiettivi differenti. I molisani, all’11° posto in classifica, sono imprevedibilmente in serie positiva da ben cinque giornate (2 vittorie e 3 pareggi) e lottano per tirarsi fuori il prima possibile dalla zona playout, i granata, invece, con i piedi nei playoff e quattro risultati utili alle spalle, giocano per restarci fino alla fine del campionato. "Dobbiamo fare risultato, fare punti per migliorare la nostra classifica – ha detto prima della partenza mister Andrea Mosconi – perché vogliamo scalare i gradini della classifica. Per questo la partita è troppo importante. Diventa uno spartiacque per la volata finale".

L’avversario, come detto, marcia a mille. "Loro sono una squadra tecnica e di gamba, hanno un’idea ben precisa di gioco e nessuno finora li ha messi sotto nettamente. Giocheranno per conquistare punti per la salvezza, ma noi dobbiamo essere più affamati di loro". La settimana è stata caratterizzata soprattutto dalla vicenda Capezzani, lo sfortunato centrocampista granata che, infortunatosi domenica scorsa contro il Matese, ha dovuto dire addio a queste ultime partite di campionato.

"Vorrà dire che metteremo qualcosa di più anche per lui – ha chiosato il tecnico granata – per il resto ho recuperato tutti gli acciaccati". Tra questi ultimi c’è il trequartista Nappello il quale partirà con la squadra ma, avendo saltato qualche allenamento, dovrebbe essere destinato almeno inizialmente alla panchina. A casa, oltre a Capezzani, dovrebbe restare Padovani e Mistura. Per il resto la formazione dovrebbe essere quella vincente di domenica scorsa con Nappo e Urbinati in mezzo al campo, assistiti da Zanni e Brunetti, mentre davanti, assente Nappello, il posto di "spalla" a Broso dovrebbe essere rilevato da Drolé. Chiudiamo con una bella notizia per i tifosi granata. Sarà possibile seguire gratuitamente la partita in diretta facebook andando sul sito dell’Alma e collegandosi al link indicato. La società granata ringrazia per la loro disponibilità Marco Gilio e Lorenzo Piccioli di "Pazzo PC" che effettueranno il collegamento con lo stadio.

Così in campo, stadio "Di Tella", ore 14,30.

Vastogirardi (4-2-3-1): Petriccione; Canale, Ruggieri, Panaro, Modesti; Antogiovanni, Grandis; Pierfederici, Calemme; Hernandez; Makni. A disp. Nappo, Gargiulo, Solimeno, Iacullo, Fiori, Ciocca, Sergio, Bentos, Makni. All. Coletti.

Alma Juve Fano (3-5-2): Bizzini, Bonacchi, Schiaroli, Tomassini (Severini); Allegrucci, Zanni, Urbinati, Nappo, Brunetti; Broso, Drolé. A disp. Tommasino, Roberti, Malshi, Niang, Antonioni, Severini, Serges, Cecconi, Carrà. All. Mosconi.

Arbitro: Francesco Saffioti di Como assistenti Vincenzo Ferrara di Castellamare di Stabia e Marco Infante di Battipaglia.

Silvano Clappis