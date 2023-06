Alma Juventus Fano sempre in evidenza

Hanno tenuto alti i colori delle Marche i ragazzi della Scd Alma Juventus Fano arruolati dal selezionatore Stefano Vitellozzi per le qualificazioni al Trofeo delle Regioni 2023, che passavano anche per la prova su pista al velodromo "Enzo Sacchi" di Firenze. Youssef Dahani ha ottenuto un ottimo quinto posto nella graduatoria generale Esordienti, determinata dalla settima posizione nella specialità tempo race, dalla decima nell’eliminazione e dalla quinta nella corsa a punti.

Edoardo Tesei e Tommaso Buscaglia si sono invece cimentati nell’inseguimento, nella velocità, nella corsa a punti e nella Madison a squadre Allievi, ed in quest’ultima Tesei e Buscaglia hanno centrato il loro miglior risultato classificandosi sesti in coppia. La rappresentativa marchigiana annoverava anche Letizia Esposto Giovanelli, inserita tra le Donne Allieve, plasmata nella società fanese ed attualmente in forza alla Bicifestival Riccione. Lo stesso Dahani è stato poi capace di salire sul terzo gradino del podio dei II° Anno a San Girio (Mc), dove gareggiavano gli Esordienti del DS Gabriele Gorini. Tra i I° Anno si è piazzato quindicesimo Kevin Piccioli, che ha dato l’impressione di poter concludere più avanti in una gara in cui Gianmarco Lucarelli è stato costretto al ritiro. Stesso scenario per gli Allievi dei DS Filippo Beltrami e Samuele Mancinelli, che privi dei lungodegenti Giacomo Sgherri e Luca Nicoloso hanno potuto apprezzare l’eccellente condotta di Mirko Sgherri. Il più piccolo dei fratelli Sgherri ha stretto i denti nei momenti di difficoltà, chiudendo tredicesimo dopo aver affrontato pure il duro strappo finale.

La salita di questo percorso, che arrivava a toccare il 14% di pendenza, ha logorato maggiormente i compagni Emanuele Cantoro, Edoardo Tesei, Tommaso Arduini e Matteo Magnoni, ritiratisi strada facendo. Hanno invece completato la fatica sebbene in sofferenza Alessandro Baldelli e Diego Tinti, preceduti al traguardo da Andrea Antonioni e Tommaso Buscaglia. b.t.