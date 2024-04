"Una città formato cantiere. Impresentabile ai turisti"

"La città è un cantiere aperto, non la possiamo presentare così ai visitatori". Il presidente degli Alberghi Consorziati, Luciano Cecchini, è preoccupato per come Fano accoglierà i turisti in vista del momento clou e cioè all’avvio ufficiale della stagione. "Il 16 maggio –. ricorda Cecchini – farà tappa nella nostra città il Giro d’Italia e il cantiere nell’area dell’anfiteatro Rastat non sarà un bel vedere, anche se coperto dalla cartellonistica". "Forse nella programmazione delle opere – fa notare Cecchini – si sarebbe dovuto seguire un criterio differente: non ‘ribaltare’ l’intera città, ma prevedere un cantiere alla volta". Cecchini si fa interprete del pensiero degli operatori per i quali una città sottosopra non è il miglior modo di dare il benvenuto ai turisti, già tenuti lontani dal maltempo per il ponte del 25 aprile. "Il brutto tempo ci ha penalizzato, anche perché sono 10 giorni che le previsioni meteo non fanno che parlare di freddo e calo delle temperature. E le cose rischiano di non andare meglio per il primo maggio. Gli alberghi sono quasi tutti aperti, ma la gente non si muove. E comunque avere un lungo mare disastrato non aiuta".

"E per fortuna – aggiunge Cecchini – che a maggio possiamo contare sul turismo sportivo: la ColleMar-thon, che è ormai una certezza, ma anche il canottaggio (previsto l’arrivo di 400 atleti, dall’Italia e dall’estero ndr), e le regate veliche. Sono eventi sportivi importanti che danno ossigeno alle nostre attività. In programma anche tornei di pallavolo, i paracadutisti a luglio e un torneo di bocce per disabili a ottobre.

"Oltre allo sport, noi operatori – conclude Cecchini – dobbiamo essere compatti nel proporre ai turisti, il mare e i bellissimi borghi dell’entroterra, mettendo insieme tutte le specialità enogastronomiche di cui siamo ricchi".