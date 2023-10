Giro d’Italia, finale di tappa a Fano

Fano, 6 ottobre 2023 – Nessuno lo ha voluto ancora annunciare, ma il Giro d’Italia avrà anche quest’anno una tappa nella provincia di Pesaro e Urbino. In particolare un arrivo a Fano, previsto per giovedì 16 maggio, con la provenienza della corsa rosa dal sud ed in particolare dall’Abruzzo.

Se queste anticipazioni fossero, come sembrano ormai scontate, confermate avremmo un bis a distanza di dodici mesi: dall’arrivo di Fossombrone nel 2023 a quello di Fano a maggio 2024.

La tappa adriatica prevede una partenza in Abruzzo e un arrivo a Fano. Niente male per chi è riuscito ad ottenere per la nostra provincia dagli organizzatori del Giro arrivi in serie: a Pesaro (2021), a Fossombrone (2023) e Fano (2024). Sembra inoltre quasi scontato che la tappa successiva vedrà la partenza da Riccione, confermando i legami geografici ed amministrativi della nostra città con la Romagna.

Il percorso del Giro d’Italia 2024 verrà svelato in due parti: il 9 ottobre verrà comunicata la sede della grande partenza e si scopriranno i dettagli delle prime tre frazioni; il 13 ottobre, invece, gli organizzatori di RCS Sport alzeranno il velo su tutte le altre tappe della Corsa Rosa in programma dal 4 al 26 maggio.

Alla presentazione fissata per il prossimo 13 ottobre al Festival dello Sport di Trento, organizzato da "La Gazzetta dello Sport", con il percorso che verrà reso noto il dettaglio delle 21 tappe.

Molto probabilmente si partirà da Venaria Reale, con arrivo a Torino. Il primo arrivo in salita dovrebbe già arrivare al secondo giorno, al Santuario di Oropa per celebrare dopo 25 anni l’impresa di Marco Pantani, poi ancora Piemonte alla terza tappa con traguardo a Novara. Si andrà verso il savonese, poi si ripartirà da Genova direzione Lucca. L’ultima settimana del Giro virerà verso est con le ultime tappe di montagna. Fano comunque importante protagonista della parte centrale del Giro d’Italia.