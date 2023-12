Bartoli: "Campionato equilibrato, può succedere di tutto"

Sabato l’Avis Montecalvo, capolista del girone A di Prima categoria (girone A) dopo 8 vittorie di seguito si è dovuta accontentare gioco forza di un pareggio, invariato il vantaggio sul Lunano, secondo a tre lunghezze e che non è andato più in là di uno zero a zero con l’Osteria Nuova. Nella super corsa per il vertice al terzo posto (a meno 5) c’è sempre la Nuova Real Metauro (1 a 1 con il Pesaro Calcio). Fanalino di coda l’Usav Pisaurum. I Numeri. Dopo undici giornate il Lunano e la Nuova Real Metauro sono le uniche imbattute del girone. L’Osteria Nuova dopo quattro vittorie consecutive ha incamerato due pareggi di fila. Delle 4 vittorie 3 sono arrivate da chi giocava in casa. Dell’Avis Montecalvo l’attacco più prolifico (23 gol), seguito da quello del Lunano (18). Dell’Usav Pisaurum e del Santa Veneranda le difese più perforate (20 i gol subiti), quella meno violata è della Nuova Real Metauro (6). 20 le reti dell’ultimo weekend.

Il commento è dell’esperto centrocampista della Falco Acqualagna Emiliano Bartoli: "Campionato pieno di scontri diretti e molto equilibrato. Nel giro di pochi punti ci si gioca l’ingresso playoff e playout; però la classifica rispecchia in pieno i valori perché chi si trova avanti ora ha rose attrezzate per star lì. Noi non stiamo facendo bene, è inutile girarci intorno. Le aspettative dopo l’anno passato erano diverse ma come dico sempre: ogni anno è diverso da quell’altro e quello che facevamo l’anno scorso non basta più. Però c’è ancora tanti cammino da fare. Occorre pensare partita per partita senza guardare la classifica".

La classifica marcatori vede al primo posto con 6 reti il bomber del Lunano: Filippo Pagliardini (Lunano). 5 reti: Umberto Cazzola (Falco Acqualagna) e Federico Benvenuti (San Costanzo), 4 gol a testa: Simone Bracci (Nuova Real Metauro), Alessio Brugnettini (Real Altofoglia), Thomas Saltarelli (Avis Montecalvo), Pietro Pedini (Avis Montecalvo), Lorenzo Zazzeroni (Lunano), Tommaso Ordonselli (Santa veneranda), Elia Giacomelli (Athletico Tavullia), Bernardino Paoli (Mercatellese), Marseijan Mema (Avis Montecalvo), e Ludovico Mainardi (Maior). Seguono con 3 reti a testa ben 12 calciatori.

La squadra della settimana. 1) Cavalletti (San Costanzo), 2) Rossi N. (Peglio), 3) Nobili (Lunano), 4) Paoli (Osteria Nuova), 5) Rocco (Mercatellese), 6) Sannipoli (Maior), 7) Montagna (Pesaro Calcio), 8) Giuliani E. (Nuova Real Metauro), 9) Mema (Avis Montecalvo), 10) Ottaviani (Falco Acqualagna), 11) Caselli (Audax Piobbico). All. Melini (Real Altofoglia). Amedeo Pisciolini