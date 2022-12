Carpegna Prosciutto cammina a luci spente, Moretti gioca la peggior partita dell’anno

Moretti 4 Forse la peggior gara da quando veste la maglia biancorossa. Non tanto perché non ha prodotto quanto perché ha prodotto male. Fuori centro anche dalla lunetta dove ha sbagliato la metà dei tiri liberi: 3 su 6. Chiude con 1 su 1 da sotto, 0 su 2 da fuori. In campo 20 minuti.

Tambone 5 ha giocato come guardia e non come play, rientrava dopo oltre due mesi di assenza. Non s’è visto, ma era prevedibile. Chiude con una entrata messa a segno in 16 minuti.

Gudmundsson 6 Ha disputato i primi venti minuti di gioco dove sembra volesse smentire tutto e tutti sul fatto che è una mano quadra. Repesa lo ha schierato in quintetto e lo ha tenuto in campo per 22 minuti. Ma tutto quello che aveva fatto di buono nella prima parte del match non l’ha ripetuta nella ripresa dove ha messo a segno solamente un canestro. Chiude con 2 su 6 da sotto e 1 su 2 da fuori.

Charalampopoulos 6 Ha fatto vedere di meglio anche con avversari molto più di livello di quello che ha trovato davanti a Reggio. Un giocatore che ruspa e trova anche tartufi, mentre contro i reggiani non ha mai veramente incisivo, anche sotto i tabelloni dove solitamente domina. Il partitone contro la Virtus ha fatto male ad un sacco di gente. Chiude il greco con 1 su 2 da sotto e 2 su 3 da fuori.

Totè 6 Un bel bottino per una serie di schiacciate su passaggi baciati. Molto in campo (23 minuti) ma porta a casa un rimbalzo. Chiude 7 sui 9 da sotto.

Rahkman 6,5 In campo più di tutti ma anche lui contrariamente a quanto ha fatto vedere contro la Virtus non è mai riuscito a diventare il trascinatore dei compagni sospingendo la truppa soprattutto nei momenti difficili quando nell’ultimo quarto il gatto stava precipitando nella piscina. Chiude con 3 su 7 da sotto e 1 su 4 da fuori.

Visconti 6 All’interno di questo match basterà dire che Visconti, che non è propriamente il colosso di Rodi, è risultato il miglio rimbalzista della formazione biancorossa con 6 palle recuperate, Detto questo, detto tutto. Il resto è gloria: chiude con 0 su 2 da sotto e 1 su 2 da fuori.

Cheatham 6,5 All’interno di questa Caporetto inaspettata forse il meno peggio della formazione. Anche lui porta a casa 6 rimbalzi e chiude con 3 su 9 da sotto e 3 su 7 da fuori con 3 su 3 nei liberi.

Delfino n.g. In campo un amen perché ha giocato 6 minuti. Una bella azione con canestro, una palla rubacchiata. Poi si è addormentato... in panca.

m.g.