Charalampopoulos uomo partita Gran gara anche di Gudmundsson

Rahkman 5,5 Tenendo conto che si è perso all’interno di questa gara, veramente una vittoria contro corrente quella pesarese. Mai in gara veramente la guardia americana e nel finale per cercare di raddrizzare un match tutto storto ha anche forzato alcune conclusioni, ma anche un canestro pesante. Chiude la sua gara con 4 su 6 da sotto ed 1 su 7 da fuori.

Tambone 6,5 Il mulo che ha aiutato a portare i cannoni in trincea. Non una gara particolarmente performante in fase offensiva, ma come sempre molto utile in difesa nel contenere il dinamismo della guardie di Varese. Chiude la sua gara con con 1 su 3 da sotto e 1 su 3 da fuori ma con 6 su 6 dalla lunetta ed anche 4 buoni rimbalzi.

Gudmundsson 7,5 Una grande gara perché bisogna mettere nel conto che ha dovuto limitare i danni di uno dei play più pericolosi di tutta il campionato: Ross. E contrariamente ad altre volte si è fatto sentire anche in attacco ed è lui che mette dentro il tiro libero che chiude il coperchio sulla partita a pochi secondi dalla fine. Chiude con 1 su 5 da sotto e con 2 su 4 da fuori con 4 su 6 nei liberi.

Charalampopoulos 8 Deve aver scambiato Torino per il Partenone perché si è presentato in campo armato. Un primo tempo assolutamente strepitoso (14 punti), ma importante pure nella ripresa anche se il bottino non è stato alto. Comunque sempre un punto di riferimento per i compagni che andavano ad appoggiare su di lui. Ha completamente rovesciato la partita contro Venezia. Chiude la gara con 5 su 7 da sotto, 2 su 3 da fuori, con 4 su 6 nei liberi ed anche tre rimbalzi con due palle recuperate di contorno.

Cheatham 6 Sufficienza per il fatto che comunque è entrato in campo per dare una mano ai compagni. Era partito per non giocare: influenzato. Repesa lo ha usato con il contagocce. Chiude con con 2 su 5 da sotto e 1 su 4 da fuori.

Kravic 6 Bene, ma nel momento della battaglia gli viene preferito Totè. Comunque non male: chiude con 3 su 4 da sotto con 6 rimbalzi recuperati ma a pesare sono le 6 palle perse. Alcune in palleggio in mezzo al campo.

Visconti 5 In una gara senza Rahkman ha trovato spazio ma ha combinato ingenuità. Chiude con 0 su 1 da sotto e 0 su 1 da fuori.

Totè 6,5 Se si toglie quel fallo tecnico una partita comunque sufficiente e Repesa lo ha scelto per il finale forse per la sua maggiore reattività muscolare. Chiude con 0 su 1 da sotto ma con 5 rimbalzi.

Delfino 7 Una partita elegante ed anche concreta. Non ha mai forzato. Gran belle palle distribuite. Comunque un punto di riferimento per i compagni. Gara tonda: chiude con 2 su 3 da sotto e con 2 su 6 da fuori con 6 rimbalzi e 4 assist.

m.g.