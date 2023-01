Coppa Italia, match che scotta per la Montesi ai quarti di finale con Appignano

Terminata la prima fase del campionato di serie C, è arrivato il momento della Coppa Marche maschile per la Montesi Volley Pesaro. Oggi alle ore 17,30 i biancorossi scenderanno in campo contro Appignano nell’andata dei quarti di finale. Si gioca al PalaKennedy. "Affrontiamo una squadra molto esperta per la categoria della serie C – queste le parole di coach Tropeano –. L’avversaria di turno ha dei componenti davvero forti e quest’anno punteranno alla promozione in B". Sarà importante anche il sostegno del pubblico: "Noi dovremo sfruttare il match casalingo: giocheremo nella nostra palestra dove abbiamo sempre offerto buone prestazioni. Ci siamo allenati molto bene. Ai miei ragazzi servirà grande lucidità per vincere il singolo incontro e proiettarsi alla seconda fase del campionato". La giusta carica arriva anche da Francesco Ciabotti, schiacciatore della Montesi Pesaro, che suona la carica: "E’ una partita importante per la nostra squadra, perchè arriviamo da un periodo difficile. Crediamo di poter far bene e superare il turno". Il ritorno è in programma l’8 febbraio in trasferta alle ore 21. L’Aurora Volley Appignano milita nel girone B del campionato di Serie C e ha chiuso la prima fase del torneo al secondo posto in classifica con 30 punti. La Montesi quest’anno in campionato sta faticando più del dovuto. Corre per la Coppa Marche anche la Bertuccioli Real Bottega, ma giocherà il 2 febbraio alle 21,15 nella Palestra di Morciola contro Autotrasporti Frezzotti. La partita di ritorno è fissata per il 9 febbraio a Belvedere Ostrense con inizio alle 21. Le vincitrici si qualificano per le semifinali, le perdenti sono eliminate. b.t.