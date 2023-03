Falco vola, Tavullia c’è

Parafrasando il ciclismo: c’è solo una squadra al comando, i suoi colori sono rossoblù, il suo nome è Falco Acqualagna. A sette giornate dal traguardo la squadra di mister ha abbozzato la fuga lasciandosi alle spalle (a - 2) il trio Atletico Tavullia, Vismara e Pergolese. In quinta posizione, che vale i playoff, il Lunano. Poi tutte le altre, con la Nuova Real Metauro a sperare di rientrare ancora nella zona che conta. Ultimo il Tavernelle a cui per il momento non è valso nemmeno il cambio dell’allenatore. In recupero la Mercatellese che domenica andrà a Piobbico per un match salvezza. Sia il Piobbico che la Mercatellese nelle ultime due partite hanno incamerato 4 punti. Il ventitreesimo turno ha partorito 4 vittorie di cui ben 3 esterne, 4 pareggi e 21 reti.

I numeri. Il Lunano ha raccolto nelle ultime 15 partite 32 i punti. Sempre il Lunano può vantare il miglior attacco del girone (41). La difesa che ha subito più gol (40) è del Santa Veneranda, la meno perforate (16) è dell’Atletico Tavullia. Pergolese, Tavullia, Pesaro Calcio hanno il recod di pareggi (11).

Il commento. "Campionato bello e avvincente – dice il direttore generale della Nuova Real Metauro Ivan Rondina – sarà lotta incerta fino all’ultima giornata tra le favorite. Riguardo noi ci sarebbe tanto da dire ma è il momento di stare zitti visti i risultati deludenti e al di sotto delle aspettative. Confido in mister Bruscolini che sappia risollevare la squadra e dare un finale di stagione a testa alta".

I bomber. 17 reti: Montanari (Pergolese), 15 Mancini (Lunano), 12 Brugnettini (Real Altofoglia), 9 Cazzola (Falco Acqualagna) e Ghetti (Laurentina), 8 Mainardi (Nuova Real Metauro), Crosetta (Atletico Tavullia) e Intili (Santa Veneranda), 7 Tanfani (Athletico Tavullia), Zazzeroni (Lunano) e Renzi (Vismara), 6 Nicola del Pivo (Athletico Tavullia, trasferitosi poi all’Atletico Gallo), Pagnini (Vismara), Corsini (Real Altofoglia), Menconi (Maior), Carbonari (Pergolese), Del Gallo (Mercatellese).

La squadra della settimana. 1)Gallinetta (Lunano), 2)Gambini (Tavernelle), 3)Davide Bartoli (Falco Acqualagna), 4)Fiorucci N. (Audax Piobbico), 5)Sabattini (Athletico Tavullia), 6)Liera (Vismara), 7)Albertini (Avis Montecalvo), 8)) Fossa A. (Maior), 9)Brugnettini (Real Altofoglia), 10)Del Gallo (Mercatellese), 11)Montanari (Pergolese). All. Andrea Salvi (Falco Acqualagna). Arbitro Mancini L. di Ancona (Real Altofoglia-A.Tavullia). Amedeo Pisciolini