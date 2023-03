Hockey

Torna al successo in campionato l’Amatori Hockey Pesaro che nella trasferta a San Daniele Po, nel cremonese, trova un’importante vittoria, nonostante alcune assenze tra le proprie fila. I pesaresi infatti vincono in rimonta per 5-3 contro Cremona nel campionato di serie B di hockey su pista. Partenza a razzo per i marchigiani che trovano un immediato vantaggio con il giovane Alessio Urbinati, dopo pochi secondi. Reazione lombarda con pareggio in contropiede che fissa l’1-1 con cui le squadre vanno al riposo. Nella seconda parte di gara Cremona parte meglio e infila per due volte la porta pesarese, portandosi sul 3-1. Pesaro con orgoglio e cuore reagisce dapprima pareggiando con una doppietta di Edgar Barberi e poi addirittura firmando il sorpasso con un’autorete ed un’altra realizzazione sempre di Edgar Barberi (per lui 4 reti) che capovolgono il risultato con il 5-3 finale in favore dei pesaresi. "Citazione di merito per tutta la squadra – dice il diesse Attilio Benoffi -, dal portiere Giraldo, agli esterni Morri, Carnevali e Ridolfi che hanno contribuito, insieme ai marcatori Barberi ed Urbinati, alla causa della squadra". L’Amatori Pesaro è attualmente quarta con 12 punti. La squadra sta facendo un buon campionato con un mix di giocatori esperti e tanti giovani del vivaio. La società sta dando molto spazio ai ragazzi del settore giovanile. Il campionato riprenderà dopo la pausa pasquale con Pesaro che ospiterà a Riccione (il campo del PalaBorgo di Santa Maria non è ancora disponibile) il Correggio B. Tutti i risultati: Mirandola-Correggio A 4-2, Cremona- Pesaro 3-5, Correggio B-Scandiano 2-13. Riposava Scandianese. Classifica: Mirandola 21 punti, Correggio A 18, Scandiano 15, Pesaro 12, Scandianese 9, Correggio B 0. Prossimo turno: Scandianese-Mirandola, Pesaro- Correggio B, Correggio A-Cremona.

b.t.