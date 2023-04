Il gioiellino Spagnolo mvp del mese U22

Di partite etichettate come "decisive per i playoff" ce ne sono state tante in questa stagione, molte più rispetto anche alle aspettative di inizio stagione, ma la sfida che andrà in scena questa sera alla VitriFrigo Arena alle 19 ha un peso importante. L’avversaria è la Dolomiti Energia Trento, che in classifica si trova a -2 dalla Vuelle con 22 punti a pari merito con Venezia: vincere significherebbe mettere due vittorie tra sé e il nono posto, tre se si riuscisse a ribaltare lo scontro diretto (all’andata terminò 79-75). Il roster dell’Aquila arriva a questa sfida con una striscia aperta di tre sconfitte e ha tutti gli interessi di invertire la rotta per agganciare la Vuelle.

In cabina di regia a guidare la formazione bianconera vi è gioiellino italiano Matteo Spagnolo, fresco vincitore del premio miglior under 22 per il mese di marzo con 16 punti e 4 assist di media, e dalla panchina il 37enne Toto Forray, che all’andata mise a segno 16 punti in 31’ e la tripla decisiva a un minuto dalla fine. Nel ruolo di guardia parte titolare il miglior marcatore della squadra Diego Flaccadori (13,6 punti a gara oltre a 4 rimbalzi e 3 assist), rimpiazzato dalla panchina dall’ex Vuelle, per lo più nelle giovanili, Luca Conti, schierato in campo per 12’ di media con 2,7 punti.

In ala piccola troviamo l’ex mvp della Lba Andrew Crawford, non più performante a quei livelli ma sempre solido con 10,6 punti e il 42% al tiro e Trent Lockett, tornato a Trento dopo sette anni per soli 5 punti a partita. Sotto canestro giocano titolari Andrejs Grazulis (9 punti e 5,5 rimbalzi di media, 18 punti nell’ultima) e Darion Atkins, quest’ultimo in un’ottima stagione da13,3

punti e 7 rimbalzi, mentre

dalla panchina si alzano Mattia Udom e il 2001 Maximilian Ladurner.

Leonardo Selvatici