La favolosa mostra in Pescheria aperta sino al 4 giugno

C’è tempo fino al 4 giugno per andare a visitare la mostra in Pescheria sui 45 anni di Superbasket che regala possibilità di immergersi in un mondo fantastico per chi ama la pallacanestro. Un’esposizione ricca di pezzi unici, che celebra la grande storia dello sport più amato dai pesaresi, allestita all’interno degli spazi del centro arti visive Pescheria, in Corso XI Settembre. Un abbinamento interessante che ha messo insieme sport, storia e cultura, visitata fra gli altri dal presidente della Fip Gianni Petrucci, dal Ct azzurro Gianmarco Pozzecco e dal presidente della Lega Basket Umberto Gandini. Gli appassionati pesaresi che non l’hanno ancora vista non possono assolutamente perdersi l’occasione: dentro si respira la tradizione di uno sport che in questa città affonda radici profonde e si possono trovare alcune chicche che meritano una visita.