La Virtus vuole tenersi stretto il primo posto

Altra gara casalinga e altra partita da sfruttare per tenersi stretto il primo posto in classifica. La Vigilar domani, alle 18, ospita al Palas Allende di Fano Mirandola, penultima della classe. Ma guai fermarsi alle apparenze. I modenesi infatti sono in crescendo e arriveranno con una grande fame di punti e soprattutto con la leggerezza di chi affronta la capolista. I virtussini, pur venendo dal successo interno con Montecchio Maggiore, non godono di un grande periodo di forma: "Rispetto all’ultima gara dobbiamo dare di più – sentenzia coach Castellano – stiamo lavorando per tornare ai nostri ritmi e per non concedere sconti a nessuno". La sfida tra le mura amiche con Mirandola presenta delle insidie: gli emiliani sono reduci, nonostante la sconfitta, da un’ottima gara disputata contro Macerata e stanno disputando un girone di ritorno migliore dell’andata (10 punti già conquistati contro i 7 della prima parte della stagione).

La Virtus, che davanti al proprio pubblico non ha mai perso, dovrà metterci tutta l’attenzione possibile per superare la resistenza di Mirandola e fare bottino pieno: "Mirandola verrà a Fano con il coltello fra i denti – afferma il palleggiatore Nicola Zonta – noi dovremo giocare una partita attenta e ai nostri ritmi. Dobbiamo guardare solo noi stessi, non gli avversari". C’è attesa per il duello teutonico tra Tim Stohr da una parte e Chistoph Marks dall’altra. Ma attenzione anche agli schiacciatori Francesco Guelfi e Giovanni Belli. Tra le fila dei locali non ci dovrebbero essere novità per quanto riguarda il sestetto titolare con Federico Roberti, Pietro Galdenzi e Pier Paolo Partenio pronti a subentrare in caso di necessità. Novità invece dovrebbero esserci in panchina viste le assenze di Luca Sabatini e (forse) Luca Gori. Matteo Girolometti (classe 2003), già subentrato nel corso della gara contro Montecchio di domenica scorsa, farà di nuovo parte del roster virtussino. Un gruppo che è un bel mix di esperienza e gioventù. Dunque altro incontro al cardiopalmo per Fano che ha un solo obiettivo terminare la regular season guardando tutti dall’alto.

b.t.