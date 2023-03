L’Under 19 da record: 20 vittorie su 20 gare

Dopo il turno di riposo osservato la settimana scorsa, sono tornate in campo le dodici formazioni appartenenti al campionato under 19 Eccellenza e la nona giornata di ritorno ha portato una doppia vittoria per Pesaro: da un lato la Carpegna Prosciutto Papalini di coach Luminati ha annientato la Stamura Ancona per 81-52: 17 punti per Stazzonelli (foto) e 12 a testa per Maretto e Siepi, salendo così a 20 vittorie su 20 partite in stagione, mentre dall’altro lato il Bramante ha sbancato con autorità il campo del Metauro Basket con il punteggio di 57-93 (Nicolini 24) e tiene così vive le speranze di agguantare il terzo posto distante solo quattro punti.

Ottiene una vittoria importantissima anche l’under 17, impegnata nel girone C interregionale, per strappare uno dei due pass per le finali nazionali: la banda di coach Calbini si riscatta dalla sconfitta all’esordio e trionfa in Baia Flaminia contro la Virtus Siena 81-77 nonostante un pesante -11 all’intervallo; decisivi Cornis con 20 punti, Stable Terry con 15 e Ferretti con tre triple glaciali nell’ultimo quarto. Prossimo appuntamento sabato a Montegranaro alle ore 17.

Continua il periodo difficile invece per l’under 15, che perde la seconda in fila, nel gironcino a quattro che qualifica le prime tre all’interzona, a Porto Sant’Elpidio per 69-49 e ora dovrà cercare di sfruttare la settimana prima della prossima sfida (martedì prossimo a Perugia) per ritrovarsi e dare la caccia alle finali nazionali.

Torna a giocare, dopo il rinvio dell’ultimo turno, l’under 14 di Enzo Belloni e lo fa vincendo comodamente a San Benedetto per 31-90 restando in scia per raggiungere la seconda posizione in classifica, in ballo nel recupero in programma il 30 marzo a Baia Flaminia contro Porto Sant’Elpidio: chi vince è seconda (all’andata terminò 71-70 per i santelpidiesi).

Leonardo Selvatici