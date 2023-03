Macerata bestia nera della Vigilar, ma arriva un punto

MED STORE TUNIT : Wawrzynczyk 11, De Col 6, Morelli 7, Lazzaretto 30, Luisetto 11, kindgard 1, Gabbanelli (L), Margutti 5, Gonzi, Ravellino. Ne Paolucci, Bacco. All. Gulinelli.

VIGILAR FANO: Gozzo 13, Maletto 7, Marks 11, Ferri 14, Ferraro 7, Zonta 5, Raffa (L), Partenio 5, Roberti 16, Carburi, Galdenzi, Gori. All. Castellano.

Arbitri: Salvati e Rolla.

Parziali: 25-20, 23-25, 25-20, 15-12

Note: Med Store Tunit: 16 battute sbagliate, 5 ace, 10 muri vincenti, 41% in attacco, 54% in ricezione (37% perfetta). Fano: 18 battute sbagliate, 7 ace, 13 muri, 40% in attacco, 54% in ricezione (12% perfetta).

La Vigilar perde a Macerata ma almeno prende un punto contro la Med Store che si conferma la bestia nera dei fanesi. Su tre incontri con i cugini, tre tie-break. I biancorossi restano comunque in vetta alla classifica, ma ora dovranno difendere il primo posto nelle ultime due giornate rimaste della regular season.

L’obiettivo è chiudere davanti a tutti in vista dei playoff. Nel primo set Macerata parte forte e si porta in vantaggio, vincendo il primo parziale per 25-20. Nel secondo periodo di gioco la Virtus parte malissimo. Sotto 8-4 e 16-12 cambia poi marcia e in un finale di parziale al cardiopalma la spuntano i fanesi per 23-25. Si torna in parità. Nel terzo set i padroni di casa si portano avanti per 2-1. Il terzo parziale infatti termina 25-20 per i locali. Nel quarto set c’è la reazione dei virtussini che la spuntano 23-25 in un match molto equilibrato. Al tie-break succede di tutto. E la Vigilar sfiora il colpaccio. La Med Store è un razzo. Ma sull’11-4 la Virtus tira fuori le unghie. E da -7 arriva a -4 in un battibaleno grazie al duo Roberti-Partenio. Una rimonta che però si ferma sul più bello. Infatti dopo aver firmato un parziale di 6-0 (11-10) i maceratesi si ripigliano e trascinati da un super Lazzaretto chiudono la sfida. Peccato. I fanesi hanno giocato senza l’opposto Marks, un punto di riferimento per la squadra. Ma in generale Raffa e compagni non hanno brillato, soffrendo molto il gioco degli avversari. La prossima gara per gli uomini di coach Castellano è domenica 25 marzo al Palas Allende contro Belluno. Sarà un duello di fondamentale importanza per i fanesi.

b.t.