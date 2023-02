Marco Manzini bissa l’oro nella Coppa Chimera

Oro bis per Marco Manzini che dopo il titolo italiano nel para taekwondo si porta a casa anche la Coppa Chimera, a conferma del periodo straordinario che sta vivendo l’atleta paralimpico pesarese. "Si tratta del più grosso torneo dopo i campionati italiani - spiega Luca Fontana, allenatore di Manzini -. Si è svolto online per motivi legati alle norme anti-Covid. Marco si è allenato tantissimo e siamo riusciti a portare a casa anche questa medaglia d’oro". Marco è al settimo cielo: "Condivido le mie vittorie con tutti quelli che hanno creduto in me a partire dal mio allenatore Luca Fontana, la mia famiglia, Dino Zoff, il dottor Emiliano Agostini, lo psicologo Andrea Battisodo, il sindaco Matteo Ricci, la consigliera regionale Micaela Vitri, il segretario marchigiano della Cna Moreno Bordoni, Elio Giuliani e tutta la Vuelle. Per me sono sono tutti vulcani da cui ricavo la carica". Un esercito di persone che in realtà riceve la sua di carica.