L’Avezzano teme l’Alma: "Sarà una partita tosta"

Ultima trasferta di campionato per l’Alma Juventus Fano, che domenica affronterà l’Avezzano allo stadio ‘Dei Marsi’. I biancoverdi sono carichi dopo le due vittorie consecutive con Vigor Senigallia e Tivoli, che hanno portato la squadra al quarto posto ad un solo punto dalla Sambenedettese.

Un risultato positivo potrebbe garantire alla squadra guidata da mister Pagliarini la certezza di disputare i playoff, ma di fronte troverà una compagine che ha bisogno dei tre punti come il pane per continuare a sperare nella salvezza tramite la lotteria dei playout.

L’Alma Juventus Fano prosegue con il silenzio stampa, in vista delle ultime due delicatissime gare che la squadra andrà ad affrontare, dove c’è in palio una posta altissima: la disputa degli spareggi salvezza.

Non dipende più purtroppo solamente dal risultato granata però la conquista dei playout: il Real Monterotondo è attualmente sestultimo a nove lunghezze, e ciò significa che se il campionato finisse oggi il Fano retrocederebbe direttamente; domenica i laziali affronteranno l’ultima della classe Matese per poi chiudere il campionato proprio a Fano.

Il Vastogirardi a pari merito con i granata ospiterà il Tivoli e infine il Roma city. Giovanni Fiorini, club manager della squadra abruzzese, presenta la gara.

Signor Fiorini, l’Avezzano è attualmente quarto ad un solo punto dalla Sambenedettese, e la squadra avrà sicuramente lo stimolo per dimostrare quanto vale.

"Noi a questo punto chiaramente avendo recuperato qualche punto rispetto alla Sambenedettese puntiamo, visto che i playoff sono praticamente quasi scontati, ad affrontarli nella posizione migliore possibile. Arrivando terzi si giocherebbe sicuramente la prima gara in casa, e ci sarebbe uno stimolo in più".

Che partita si aspetta contro il Fano che lotta per salvarsi disputando i playout?

"Sarà sicuramente una partita difficile. La sfida all’andata terminò tre a uno per il Fano, e noi abbiamo giocato sicuramente la peggior partita di tutta la stagione.

Noi ci stiamo preparando al meglio per affrontarla sapendo che i granata sono un avversario contro il quale è difficile giocare, perché è una squadra ben organizzata.

La loro classifica è deficitaria, e sicuramente verranno ad Avezzano per giocare le ultime due partite della vita, di cui una contro di noi e non sarà affatto semplice, ma noi ce la metteremo tutta per terminare il campionato più in alto possibile".

Nell’Avezzano sarà assente per squalifica il difensore Cosimo Michele Rotondi.

Dirigerà l’incontro tra Avezzano e Alma Juventus Fano l’arbitro Gianluca Toselli della sezione di Gradisca d’Isonzo, coadiuvato dagli assistenti Valerio Fatati di Latina e Diego Massa di Carbonia.

Lara Facchini