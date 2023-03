Mombaroccio super

Girone A (22ªgiornata). Pol. Bottega-Montegrimano 3-1; Sammartinese-Furlo 3-0; Borgo Pace-Pole calcio 1-1; Gallo Football-Piandimeleto 1-3; Pieve di Cagna-Piobbico 90 4-1; San Silvestro-Santangiolese 0-1; Vigor Caprazzino-Torre 4-1; ha riposato Montelabbate.

Classifica: Piandimeleto 51; Santangiolese 48; Montelabbate 31; San Silvestro, Pole calcio 30; Montegrimano, Furlo 29; Borgo Pace 28; Pol. Bottega 26; Sammartinese, Vigor Caprazziono 25; Piobbico 90 24; Gallo Football 20; Torre 18; Pieve di Cagna 11. Prossimo turno (25-26 marzo): Furlo-Pol. Bottega; Piobbico 90-San Silvestro; Pole calcio-Sammartinese; Santangiolese-Vigor Caprazzino; Montegrimano-Gallo Football; Montelabbate-Pieve di Cagna; Torre-Borgo Pace; riposa Piandimeleto.

Girone B: Cesane-Real Mombaroccio 0-5; Gradara calcio-Tre Ponti 1-1; Nuova Bedosti-S. Angelo 0-2; Virtus Castelvecchio-Junior Centro Città 0-0; V. F. Pesaro-Villa Palombara 4-0; I. E. S. Dini-Real Metauro 1-2; Novilara-Babbucce 1-0; ha riposato Maroso Mondolfo.

Classifica: Maroso Mondolfo 42; Real Metauro, Real Mombaroccio 41; Tre Ponti 36; Gradara calcio 34; Novilara 32; Junior Centro Città 29; Cesane 28; V. F. Pesaro 27; I. E. S. Dini 23; Babbucce, S. Angelo 21; Villa Palombara, Castelvecchio 19; Nuova Bedosti 14.

Prossimo turno (25-26 marzo): Junior Centro Città-I. E. S. Dini; Maroso Mondolfo-Nuova Bedosti; S. Angelo-Novilara; Babbucce-Virtus Castelvecchio; Real Metauro-Cesane; Real Mombaroccio-Gradara calcio; Tre Ponti-V. F. Pesaro; riposa Villa Palombara.

Girone C. Real Sassoferrato- Frontonese 1-2; Serra Sant’Abbondio-Galassia Sport per 0-3. In classifica la Frontonese con 45 punti è in vetta insieme al Rosora Angeli, mentre il Serra è ultimo con 14 punti. Prossimo turn o: Frontonese-Pianello Vallesina e Serra Sant’Abbondio ospita il Real Sassoferrato.

l.d.