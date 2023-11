Montecalvo, ritmo forsennato. Ma anche il Lunano corre forte

Sabato la capolista del girone A di Prima categoria, l’Avis Montecalvo, ha incamerato l’ottava vittoria consecutiva conservando il vantaggio di tre punti sul Lunano che a sua volta viaggia ad alti ritmi. Dell’Avis Montecalvo c’è da dire che sabato nel derby a Belforte all’Isauro sotto di 2 reti dopo 55 minuti di gioco ha saputo reagire segnando 3 gol e portando a casa così il risultato finale di 2 a 3. Una vittoria che ha sottolineato ancora una volta la compattezza e lo spirito del gruppo. Nella super corsa per il vertice c’è al terzo posto (a meno 5) la Nuova Real Metauro.

I numeri. L’Osteria Nuova dopo quattro vittorie consecutive si è accontentata (gioco forza) di un punto contro il Peglio. Per il Lunano vittorioso sul campo dell’Usav Pisaurum è arrivato il terzo successo consecutivo. Violata la rete del Real Metauro che non subiva gol da 4 giornate. Il cosiddetto fattore campo questa volta è ‘saltato’, infatti nella decima giornata del girone d’andata le 5 vittorie sono state ottenute tutte dalle viaggianti. Le uniche imbattute del girone sono il Lunano e la Nuova Real Metauro. Dell’Avis Montecalvo l’attacco più prolifico (21 gol), seguito da quello del Lunano (18). Dell’Usav Pisaurum la difesa più perforata (18 gol subiti), quella meno violata è della Nuova Real Metauro (5). 21 le reti della 10ªgiornata.

La classifica marcatori vede al primo posto con 6 reti il bomber del Lunano Filippo Pagliardini, lunga la lista dei calciatori che hanno messo a rete 4 gol a testa: Simone Bracci (Nuova Real Metauro), Alessio Brugnettini (Real Altofoglia), Umberto Cazzola (Falco Acqualagna), Thomas Saltarelli (Avis Montecalvo), Pietro Pedini (Avis Montecalvo), Federico Benvenuti (San Costanzo), Lorenzo Zazzeroni (Lunano), Elia Giacomelli (Athletico Tavullia), Bernadino Paoli (Mercatellese) e Ludovico Mainardi (Maior). Seguono con 3 reti a testa ben 10 calciatori.

La squadra della settimana. 1)Rossi (Mercatellese), 2) Sbrega (Maior), 3) Aluigi (Audax Piobbico), 4) Stefani (Acqualagna), 5) Nodari (Real Metauro), 6) Fontanesi (Avis Montecalvo), 7)Hoxha (Real Altofoglia), 8)Giovanelli (Pesaro Calcio), 9)Benvenuti (San Costanzo), 10) Zazzeroni (Lunano), 11)Baffioni (Osteria Nuova). All. Scotti (Avis Montecalvo). Arbitro De Florio di Pesaro (Santa Veneranda- Audax Piobbico).

Mercato. Filippo Ottavi, classe ’98 portiere ex Urbino, ex Real Metauro è stato ingaggiato dal Pesaro Calcio. Francesco Vegliò, classe ’94, attaccante ora della Fermignanese sembra piaccia al Valfoglia (Promozione). Luca Montanari classe 2000, attaccante, (24 gol la stagione scorsa in Prima Categoria) ha rescisso il contratto con la Pergolese (Promozione).

Amedeo Pisciolini