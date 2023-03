Pesaro in campo anche a Pasqua Giocherà a Milano, ma senza tv

Era già capitato in passato di giocare il giorno di Natale. Quest’anno alla Vuelle toccherà giocare pure il giorno di Pasqua. I biancorossi saranno in campo a Milano alle ore 17 ma senza diretta tv. Tutti giocheranno come d’abitudine di sabato sera, vigilia pasquale, mentre la partita di ritorno della Vuelle contro l’Armani è stata posticipata a domenica 9 aprile perché la squadra di Messina ha un impegno di Eurolega il venerdì. Nel frattempo stasera ad aprire la 5ª giornata di ritorno saranno Banco di Sardegna-Umana Venezia, in diretta su Eurosport 2. Mentre Pesaro andrà in diretta in chiaro su DMax. Per chi preferisce essere presente al palasport, i biglietti sono in vendita online su Vivaticket.com e in tutti i punti vendita che dispongono del circuito Vivaticket; inoltre da ProdiSport Pesaro (Largo Ascoli Piceno 5) oggi dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30; poi domani alla biglietteria della Vitrifrigo Arena a partire dalle 15.30. I prezzi dei biglietti: Curva K E Curva Biancorossa (K2): 20 euro intero e 10 euro ridotto; Tribuna laterale (L2, L8 e N1, N7): 25 euro intero e 15 euro ridotto; Tribuna (dal settore L3 a L7 e dal settore N2 a N6): 35 euro intero e 15 euro ridotto; Parterre: 60 euro intero e 30 euro ridotto; Poltroncine: 100 euro intero e 50 euro ridotto; Curva Ospiti: 20 euro intero e 14 euro ridotto. La tariffa ridotta si applica ai ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 18 anni. In questo turno debuttano Lee nelle fila di Reggio Emilia e Wimbush nella Gevi Napoli. A Scafati, invece, esordisce in panchina Pino Sacripanti.