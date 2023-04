Pesaro vola in finale E oggi sfiderà Treviso

Carpegna Prosciutto

67

Bertram

57

CARPEGNA PROSCIUTTO PAPALINI PESARO: Di Francesco 7, Sgarzini 2, Colotti ne, Siepi ne, P.Sablich 9, Stazzonelli 15, Maretto 7, G.Sablich 4, Tarallo 11, Ghiselli ne, Prenga 6, Dia 6. All. Luminati.

BERTRAM TORTONA: Tambwe, Tandia 12, Zanetti 11, Zonca, Biaggini 15, Lisini, Moro n.e, Jankovic, Bellinaso, Farias 5, Armanino 4, Baldi 10. All. Ansaloni.

Arbitri: Paglialunga, Fiore e Manco.

Note - Parziali: 10-6, 34-23, 52-33. Tiri Liberi: Pesaro 1420, Tortona 613; Tiri da tre punti: Pesaro 522, Tortona 724. Rimbalzi: Pesaro 47, Tortona 35. Usciti per falli: Lisini.

Un passo avanti ogni stagione. Dopo essersi fermata il primo anno ai quarti di finale e l’anno scorso in semifinale, la Carpegna Prosciutto Papalini giocherà la finalissima della Next Gen Cup 2023. Al termine di una partita molto fisica e ad alta intensità, la Vuelle di coach Giovanni Luminati prevale su Tortona e si qualifica all’ultimo atto di queste Final Eight di Napoli: andrà ad incontrare proprio la Nutribullet Treviso, che l’anno scorso aveva spento le speranze di finale pesaresi.

Vittoria di grande sostanza della formazione in divisa rossa, che parte a rilento in attacco - i primi 6 punti in 5’ sono tutti di Stazzonelli - ma compensa con una grande difesa, subendo sei punti nei primi quattro minuti e poi bloccando il canestro fino a fine periodo (10-6). Nel secondo quarto la Vuelle prova a scappare prima con un ispirato Tarallo e poi con cinque punti in fila di Pietro Sablich che valgono la prima doppia cifra di vantaggio, 34-23 all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi i piemontesi provano a rimanere attaccati con Zanetti e Tandia prima che tre triple firmate da Stazzonelli, Maretto e Giovanni Sablich riportino il vantaggio a +12 che diventa +19 a fine quarto con Di Francesco. Nell’ultimo periodo cala l’intensità in casa biancorossa e Tortona ne approfitta per rosicchiare pian piano lo svantaggio fino a toccare il -9 prima che Stazzonelli dall’angolo e il maggiore dei fratelli Sablich dalla media ristabliscano le distanze, fino al 67-57 il finale.

Al termine della partita l’mvp di serata Stazzonelli (doppia doppia da 15 punti e 10 rimbalzi), dichiara: "E’ una vittoria importantissima per noi, siccome l’anno scorso siamo usciti proprio in semifinale quest’anno volevamo rifarci", supportato con determinazione da coach Luminati: "Sarà una grande occasione per noi e cercheremo di sfruttarla". L’avversaria in finale sarà Treviso vittoriosa dopo un overtime per 85-84 su Trieste: appuntamento per la finale oggi pomeriggio alle 15, in diretta su Eleven Sports e canale Youtube di ItalHoop e per l’occasione anche su Eurosport 2.

Leonardo Selvatici