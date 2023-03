Rossoblù in agitazione E il derby è a rischio

Mentre la Samb attende i rimborsi degli ultimi quattro mesi – i giocatori hanno proclamato lo stato di agitazione tramite l’Aic e se entro domani non riceveranno dalla società almeno una parte di quanto gli spetta non scenderanno in campo domenica contro il Porto d’Ascoli – il presidente Renzi pare abbia aperto alla possibilità di cedere la Samb alla Quanton Commodities Ltd che ha base a Londra. Lo ha confermato lo stesso fondatore e Ceo della società, specializzata nel trading delle materie prime legate al comparto agricolo, Valerio Antonini. "Abbiamo – ha spiegato – presentato una manifestazione di interesse per l’acquisizione della Samb, la nostra proposta è pari a 500mila euro ma poi chiaramente andrà fatta una verifica sui debiti del club. Fino a questo momento avevamo avuto una controparte reticente ma si sta ammorbidendo, presumo che il presidente Renzi si sia reso conto che, in un verso o nell’altro, vista la situazione, un cambiamento ci dovrà essere. Non ho tempo da perdere. Non ci sono margini di negoziazione sulla proposta che abbiamo avanzato, attendiamo una risposta entro lunedì". Ma c’è dell’altro. Valerio Antonini ha ricevuto una diffida a trattare l’acquisizione delle quote della Samb. "Abbiamo ricevuto una diffida – ha detto lui stesso – dal gruppo Tempo a negoziare le quote della Samb perché pignorate". Le quote della Samb erano state pignorate dopo un decreto ingiuntivo emesso dalla cooperativa romana nei confronti della Garigliano immobiliare, titolare del 90% delle quote della Samb, per 220mila euro. "Ora – prosegue Antonini – io potrei anche trattare con il gruppo Tempo, liberare le quote e ottenere quindi un credito nei confronti della Samb, una ottima strada per entrare ma forzature con persone che non conosco non le voglio fare. Abbiamo un monte debitorio vago, se Renzi accetta la nostra proposta, il pagamento sarà legato alla verifica debitoria. Faremo un concordato generale, una lista dei creditori, un bando affinché chiunque vanti crediti si presenti entro tre giorni formalizzando la posizione". All’intermediario della Quanton Commodities Ltd, Claudio Anellucci, però, domenica, nella Capitale, i tifosi della Samb hanno fatto capire che non vogliono ‘stranieri’ sulla Samb. Antonini andrà avanti ugualmente? "Cambieranno idea". Dunque Valerio Antonini è convinto di portare avanti l’acquisizione della Samb e di ottenere il supporto dei tifosi.

Sabrina Vinciguerra