Se il fattore campo pesa di meno Spiccano cinque vittorie in trasferta

Tante emozioni e diversi risultati a sorpresa nelle gare del penultimo turno del girone d’andata del campionato di Prima categoria (girone A).

In una giornata in cui non ci sono stati pareggi hanno fatto spicco le 5 vittorie in trasferta: la Falco Acqualagna sul campo del Pesaro Calcio, la Pergolese a Lucrezia contro la Nuova Real Metauro, la Laurentina a Pesaro contro il Santa Veneranda, il Vismara a Mercatello sul Metauro e il Montecalvo a Piobbico.

Tre i successi casalinghi: Atletico Tavullia contro il Lunano, Maior contro il Tavernelle e il Real Altofoglia nel match con l’Osteria Nuova. Al comando della graduatoria, grazie al punto conquistato nel recupero dell’altro ieri è ritornata, in solitaria, la Nuova Real Metauro di mister Manuelli.

I NUMERI. L’Audax Piobbico che l’altro ieri ha cambiato allenatore (Sarti ha sostituito Giorgini) dopo 4 risultati utili consecutivi (3 vittorie e 1 pareggio) ha incamerato tre sconfitte di seguito.

Per il momento non sortisce effetto il cambio dell’allenatore in casa del Santa Veneranda. Gli ‘orange’ nelle ultime 8 partite hanno raccolto solo 4 punti. Il Lunano ha incamerato 13 punti nelle ultime 6 partite. La difesa che ha subito più gol appartiene, suo malgrado, all’Audax Piobbico (25 gol subiti), di contro le difese che hanno subito meno gol (10) sono quelle del Vismara, dell’Athletico Tavullia della Pergolese. Il Pesaro Calcio e la Pergolese sono quelle che amano più delle il risultato di parità (7).

I BOMBER. 9 reti: Luca Montanari (Pergolese); 7 reti: Alessio Brugnettini (Real Altofoglia); 6 reti: Nicola del Pivo (Athletico Tavullia, ora trasferitosi all’Atletico Gallo), Ludovico Mainardi (Nuova Real Metauro), Mattia Pagnini (Vismara), Juan Emmanuel Crosetta (Atletico Tavullia), Umberto Cazzola (Falco Acqualagna) e Nicola Tanfani (Athletico Tavullia). 5 reti: Alain Intili (Santa Veneranda), Mattia Menconi (Maior), Gioele Ghetti (Laurentina), Nicola Mancini (Lunano) ed Elia Giacomelli (Nuova Real Metauro).

SQUALIFICHE. Squalificato fino al 25 gennaio l’allenatore Andrea Ferri (Vismara). Calciatori: 2 giornate Andrea Fossa e Luca Ordonselli (Maior). 1 giornata: Samuele Marcucci (Falco Acqualagna), Luca Rebiscini (Maior). Michele Marchioni e Francesco Piccinetti (Santa Veneranda), Matteo Salsiccia (Unione Calcio Pergolese), Kristjan Ndoj (Mercatellese), Alex Baldelli (Lunano), Gianmarco Pistola (Vismara).

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA. 1) Ciacci (Maior), 2) Buresta (Tavernelle), 3) Sacchi (Mercatellese), 4)Savelli (Pergolese), 5)Sabattini (Atheltico Tavullia), 6)Pangrazi (Pesaro Calcio), 7)Di Addario (Avis Montecalvo), 8) Fontana M. (Laurentina), 9)Brugnettini (Real Altofoglia), 10) Cazzola (Falco Acqualagna), 11), Pagnini (Vismara). All. Andrea Salvi (Falco Acqualagna). Arbitro Belli di Pesaro (Audax Piobbico- Avis Montecalvo).

Amedeo Pisciolini