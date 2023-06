Un gemellaggio con Lussino

La 7ª edizione del Memorial Straulino, manifestazione organizzata dall’Assonautica nel ponte del 2 giugno, si arricchisce di un momento importante. Un appuntamento velico e culturale, così nel programma è stato inserito un incontro con la comunità italiana di Lussino: "Hanno mantenuto vive le radici con la nostra lingua, tanto che sull’isola si stampa un giornale in italiano" racconta il presidente di Assonautica Renato Morsiani, che ha ideato il Memorial anche per tener viva la memoria di suo padre, a cui è dedicata la regata 3 giugno, il 2° Trofeo Paolo Morsiani, in collaborazione con il locale Jugo Klub. Al briefing è intervenuta anche l’assessore allo sport del Comune di Pesaro, Mila Della Dora: "Giusto e doveroso da parte dell’amministrazione sostenere iniziative che portano il nome di Pesaro sull’altra sponda come comunità accogliente e legata al mare – ha detto -. La volontà è di ricreare anche il rapporto con Rovigno e di continuare a promuovere le attività e le passioni dei pesaresi". Morsiani sottolinea l’importanza delle associazioni marinare: "Non sono solo ormeggiatori di barche, ma tengono vive le tradizioni delle città, la nostra in particolare ha come scopo quello di far conoscere e vivere il mare a più persone possibili".

’Appuntamento a Lussino’ che coinvolgerà una quindicina di imbarcazioni pesaresi, si snoda fra il 1° e il 4 giugno: venerdì uscita in mare con l’imbarcazione storica in legno Logger, nave tradizionale da carico tipica dell’isola di Lussino, restaurata e divenuta museo galleggiante. Nel pomeriggio l’incontro commemorativo a ricordo dell’Ammiraglio della Marina Militare Italiana, Agostino Straulino.