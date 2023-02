Valentino Rossi torna in gara a Monza, ma con le auto: ecco quando

Valentino Rossi alla 24Ore di Dubai

Pesaro, 20 febbraio 2023 – Certi amori non finiscono. Valentino Rossi è pronto a tornare in pista all’Autodromo nazionale di Monza, ma con la sua auto per la 3 Ore Fanatec del Gt World Challenge.

Fresco di vacanze alle Maldive e del 44esimo compleanno, Vale è pronto a gareggiare di nuovo. Proprio qui, al Monza Rally Show, dove cinque anni fa il pluricampione di motociclismo ottenne la sua sesta vittoria.

Adesso, però, è la volta delle auto; e con la sua Bmw M4 Gt3 del team Wrt, il Dottore è atteso i prossimi 21, 22 e 23 aprile per la gara di endurance che aprirà la stagione per le vetture Gt3.

Gara a cui il pesarese ha dato conferma di esserci, considerato l’avvio ufficiale delle prevendite.