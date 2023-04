Volata promozione: Buldog ad Ancona

La Buldog Lucrezia, serie B, riprende il cammino dopo la sosta pasquale in casa del Futsal Ancona. Sabato alle 16 al Geo di Montesicuro i gialloblu vanno nella tana dei dorici alla ricerca di punti preziosi per tentare l’assalto alla terza piazza. Una sfida in chiave playoff. Queste ultime tre partite ormai sono delle finali e i ragazzi di mister Elia Renzoni vogliono dare continuità di risultati. "Sabato affronteremo una squadra molto esperta, fatta di giocatori che conoscono bene la categoria – afferma il laterale Samuele Severi – e che stanno ancora cercando dei punti per raggiungere l’obiettivo playoff. Sarà una gara tosta, c’è la stanchezza della stagione intera e sale anche la tensione".

b.t.