Vuelle, campagna abbonamenti in arrivo Domani si alza il sipario su tutte le novità

Domani si alza il sipario sulla campagna abbonamenti 202324: alle 18,30 la Vuelle presenterà tutti i dettagli nella sala Mare dell’Hotel Baia Flaminia. Si tratta sempre un momento cruciale nell’estate del basket pesarese perché misura la ’febbre’ della tifoseria e il gradimento nei confronti della nuova squadra, pronta a conquistare l’amore del pubblico. Quest’anno ci dovrebbero essere delle novità sostanziali legate alla composizione della curva sulla quale la società punta forte dopo la rinascita che ha riacceso il volume all’interno della Vitrifrigo Arena.

Già l’anno scorso si era parlato di uno spostamento del club Tonucci che potrebbe verificarsi quest’anno, riaprendo le tribune retrattili sotto il settore ospiti, quindi sotto il canestro opposto ma concedendo lo stesso campo di visuale ai fedelissimi di un club più adulto che è importante conservare. Ma nello stesso tempo è urgente allargare gli spazi per i ragazzini che stanno arrivando sempre più numerosi nella Vuelle fan zone, mentre il settore K ha ritrovato la sua vena ultras e sta richiamando anche gente che non veniva più al palas da un pezzo, riunendo insieme varie anime che adesso cantano come un solo coro. Ancora una giornata di attesa e conosceremo tutti i dettagli della campagna.

Ieri, intanto, la Lega Basket ha annunciato che la sede delle prossime Final Eight sarà ancora Torino e che l’accordo ha una valenza biennale, quindi la Coppa Italia si giocherà al Pala Alpitour sia nel 2024 che nel 2025. Che per questa stagione la kermesse più attesa sarebbe rimasta nel capoluogo piemontese era noto, il presidente di Lega Umberto Gandini lo aveva lasciato intendere da tempo, ma il bis per la stagione successiva taglia fuori Pesaro - che ha già ospitato due volte le Final Eight con grandi numeri, nel 2020 e nel 2022 - da un’eventuale ricandidatura. Ma l’amministrazione locale non si abbatte di fronte alla notizia, anzi, spera in future collaborazioni anche per altre manifestazioni come la Supercoppa (che quest’anno aprirà la stagione a Brescia) o magari ancora la Nazionale azzurra che dopo il sold-out fatto registrare con Italia-Spagna ha ben impressionato la federazione.

"Sapevamo delle Final Eight a Torino - commenta il sindaco Matteo Ricci - il presidente di Lega mi aveva detto che stava lavorando per un accordo triennale con la regione Piemonte. Per il resto, noi siamo sempre candidati sia con la Lega che con la Federazione, soprattutto per il prossimo anno, abbiamo ottimi e costanti rapporti con entrambe i presidenti".

Elisabetta Ferri