Europee 2024, Stefano Bonaccini è capolista nel Nord Est: è ufficiale

Bologna, 21 aprile 2024 – “Le elezioni dell’8 e il 9 giugno sono una sfida decisiva per il futuro dell’Europa. E dobbiamo schierare tutte le energie migliori di cui disponiamo. Per questa ragione ho chiesto a Stefano Bonaccini di guidare la lista del Nordest: la sua esperienza decennale da presidente dell'Emilia-Romagna e il suo ruolo di presidente del Pd ne fanno una proposta molto forte per la battaglia che dobbiamo condurre e l'Europa che vogliamo costruire. Lo ringrazio per aver accettato”. Lo afferma, in una nota, la segretaria del Pd Elly Schlein.

Ora è ufficiale, dunque. Stefano Bonaccini è candidato alle elezioni Europee (si voterà l’8 e il 9 giugno) e correrà da capolista nel Nord-Est.

Il Governatore dell’Emilia Romagna l'ha spuntata sugli altri nomi che erano in lizza: ovvero Annalisa Corrado, esperta sul Clima per la segreteria Pd e fidatissima di Schlein che diventa così la numero due; le europarlamentari uscenti Elisabetta Gualmini e Alessandra Moretti; ma anche su Ivan Pedretti dello Spi-Cgil e i veneti Alessandro Zan e Andrea Zanoni.

Prossimo passo: Regionali

Ora inizia l'attesa discussione sulle Regionali. Il dossier è nelle mani del Pd dell’Emilia-Romagna, con il segretario Luigi Tosiani pronto a dare il via a un percorso ordinato che prevede subito la convocazione degli organismi regionali del partito – segreteria e Direzione – per lanciare "una campagna elettorale permanente" fino alla data del voto per viale Aldo Moro (con Bonaccini in Europa, si puntano le fiches su novembre). Uno dei primi temi saranno sicuramente le primarie.

I nomi sul tavolo per la candidatura a governatore sono sempre gli stessi, hanno diverso credito gli assessori della giunta: Irene Priolo, Vincenzo Colla (dato in pole da tempo), Andrea Corsini. Resta in quota anche Michele De Pascale, sindaco di Ravenna. E intanto se Bonaccini verrà eletto e andrà in Europa e se si dovesse decidere per le urne anticipate, viale Aldo Moro potrebbe anche avere bisogno di un nuovo inquilino prima della fine dell’anno.

I nomi in lizza per le altre circoscrizioni e l’incognita Schlein

Rimane ora da sapere quali saranno i capolista ufficiali del Pd nelle altre circoscrizioni: ci sono molti incastri da mettere a punto, per questo si saprà qualcosa di nuovo probabilmente domani, in mattinata infatti si riunisce la Direzione del Pd per il varo delle liste.

Per la circoscrizione del Nord Ovest il nome è quello di Cecilia Strada. Per il Sud c’è Lucia Annunziata, che era l’unica candidatura insieme a quella di Antonio Decaro annunciata ufficialmente da Schlein. Al loro seguito figurano la vicepresidente del Parlamento Ue Pina Picierno e l'ex-parlamentare Lello Topo e Sandro Ruotolo.

Ma la vera incognita riguarda la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Dopo le prime discussioni mesi fa sulla possibilità che fosse stata lei la capolista di tutte le circoscrizioni, alla fine probabilmente lo sarà invece ‘solo’ di due: al Centro e nelle Isole.

Al Centro in particolare la corsa da capolista è contesa da Nicola Zingaretti; l'uscente Camilla Laureti, unica eurodeputata nella squadra dem di Strasburgo che ha sostenuto la segretaria al congresso; poi l'ex-direttore di Avvenire Andrea Tarquinio, il sindaco di Firenze Dario Nardella, quello di Pesaro Matteo Ricci. Tra le donne l'ex-deputata Alessia Morani.

Nelle Isole sono in lista il senatore Antonio Nicita, Giuseppe Lupo e l'uscente Pietro Bartolo, medico di Lampedusa e personalità simbolo sulla questione migranti.