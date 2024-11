Un ruolo civico: l 'obiettivo è formare cittadini consapevoli e attivi socialmente

ISI di Barga, la formazione che guarda verso il futuro

Offrire un’offerta didattica diversificata, che risponda ai diversi bisogni degli studenti. È questo l’obiettivo principale dell'ISI di Barga, Istituto di istruzione superiore con un’offerta formativa variegata e completa. Un polo umanistico con Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo Scienze Umane con l'opzione Economico Sociale al polo professionale e tecnico con l’Istituto Professionale Alberghiero F.lli Pieroni e l’Istituto Tecnico Tecnologico Ferrari ubicato a Borgo a Mozzano. Uno dei due edifici di Barga è stato completamente ricostruito con tecniche innovative per renderlo sicuro nella struttura e rispondente alle richieste di una didattica innovativa: ogni aula è dotata delle più moderne dotazioni tecnologiche, i laboratori informatici e linguistici sono all’avanguardia ed i laboratori di cucina, sala, accoglienza turistica sono di ultima generazione e coerenti con il mondo del lavoro.

La scuola e il territorio una solida connessione

L’ISI di Braga, coerentemente con i diversi indirizzi di studio, modula la propria offerta formativa per formare studenti in grado di spendere le loro competenze localmente. La scuola promuove le conoscenze del territorio attraverso lo studio delle sue caratteristiche fisiche, economiche, sociali e culturali, aderendo a progetti di informazione, ricerca-azione finalizzati alla conoscenza e recupero delle tradizioni culturali, dove gli studenti abitano e crescono. La scuola mantiene costanti rapporti con le amministrazioni, gli enti pubblici, le associazioni e le fondazioni private. Particolare attenzione l’Istituto Alberghiero rivolge alla conoscenza, lavorazione e valorizzazione dei prodotti tipici locali. Presente anche il settore secondario, con importanti gruppi industriali del settore farmaceutico e cartario. L’Istituto Tecnico e Tecnologico di Borgo a Mozzano collabora con le aziende di riferimento nell’ottica di curvare i propri curricula su competenze richieste dal mondo del lavoro. La presenza di Comitato Tecnico Scientifico all’interno dell’istituto, di cui fanno parte figure della scuola e delle aziende, garantisce queste convergenze ed assicura all’utenza una formazione adeguata. Parallelamente a questo radicarsi nel territorio, è forte la spinta internazionale dell’istituto che, partecipando a molti progetti europei, ha consolidato negli anni collaborazioni con molte scuole estere, approfondendo culture e linguaggi diversi.

Interazioni / Si punta alle tante opportunità che la zona custodisce

È presente inoltre una ricca biblioteca digitale con una dotazione libraria notevole. L’Istituto Superiore di Istruzione di Barga si propone da sempre la formazione di cittadini attivi nel contesto sociale e professionale, inclusivi e capaci di costruire il proprio futuro in maniera consapevole e in autonomia. Il polo liceale, proseguendo e attualizzando una lunga tradizione, ha formato generazioni di studenti e oggi continua nella sua azione garantendo una formazione completa, approfondita ed in linea con i tempi. L’istituto alberghiero rappresenta indubbiamente una scelta vincente in un settore in grande sviluppo nella zona. Invece l’Istituto Tecnico Tecnologico Ferrari propone i seguenti percorsi specialistici: chimica e materiali, biotecnologie sanitarie ed energia. La storica e proficua collaborazione con le aziende del settore cartario e chimico assicura un percorso in linea con le richieste del mondo del lavoro, grazie anche ai laboratori all’avanguardia e alla professionalità ed esperienza dei docenti. L'ISI di Barga è un'eccellenza nel panorama educativo per le sue caratteristiche inclusive. Con una visione rivolta all’accoglienza e all’istruzione di ogni studente, si distingue per il suo ambiente aperto. A partire dall’accessibilità fisica, che è sempre stata attentamente considerata e garantisce spazi e strutture conformi agli standard di accessibilità. Questo permette a studenti diversamente abili di partecipare appieno alla vita scolastica. Presenti in più attività extracurriculari: eventi e progetti che celebrano la diversità culturale ed individuale.