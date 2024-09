Settembre Dantesco 2024: una mostra che omaggia il sommo Poeta

Ravenna, 4 settembre 2024 - Nell’ambito del Settembre Dantesco, la mostra di - via Zirardini - Open Gallery e l’allestimento dello IAT di piazza San Francesco rendono omaggio al sommo Poeta.

Sabato prossimo (7 settembre) alle 18.30 si terrà in via Zirardini il taglio del nastro della mostra dal titolo ‘Ravenna celebra Dante. L’Annuale della morte del Poeta’. La rassegna esporrà una serie di scatti realizzati dal fotografo Marco Parollo e provenienti dagli archivi della biblioteca Classense che raccontano i momenti salienti delle celebrazioni dell’ultimo quinquennio.

Sempre nel corso di questo mese, al Mosaic Temporary Shop allo IAT (Informazioni e accoglienza turistica) di piazza San Francesco, l’allestimento è dedicato alla Divina Commedia. A partire dal 2017, nel corso delle varie edizioni della biennale del Mosaico, fino a quella celebrativa del centenario dantesco, le mosaiciste associate alla Cna hanno dato vita a un percorso creativo che ha interpretato Inferno, Purgatorio e Paradiso attraverso opere in mosaico nelle varie declinazioni e secondo i diversi canoni artistici propri di ogni bottega.

E’ quindi naturale trovare, nella città del mosaico che ha dato ospitalità a Dante, nei vari laboratori opere delle più diverse fogge e dimensioni in cui poter riconoscere le suggestioni dei versi danteschi. I mosaici bizantini delle chiese ravennati sono stati ispiratori del sommo Poeta e ora le mosaiciste restituiscono con un mosaico nuovo, contemporaneo, di dimensioni anche contenute quanto espresso nell’opera letteraria.

Il mosaico è un elemento caratterizzante di Ravenna e anche nella sua porta di ingresso principale, lo IAT, accoglie il turista in modo sempre nuovo e sorprendente. Ricordiamo che al Mosaic Temporary Shop allo IAT è possibile acquistare le opere esposte realizzate grazie alla collaborazione con il gruppo ‘Racconti Ravennati’, una bella rappresentanza tutta al femminile della nostra città, composto dalle botteghe: Annafietta - Mosaicisti in Ravenna, Barbara Liverani Studio, Dimensione Mosaico di Elisa Brighi e Evelina Garoni, Koko Mosaico di Arianna Gallo,e Pixel Mosaici di Lea Ciambelli, associate a Cna Ravenna; alle quali si è aggiunta Maria Giulia Cicognani, grazie alla recente call aperta ad altre candidature per partecipare alle mostre temporanee. Sempre allo IAT è possibile ritirare il ‘passaporto’ su cui vistare le botteghe aderenti e ottenere un gadget una volta completato il giro di visite. Il Mosaic Temporary Shop è stato finanziato nell’ambito del Progetto per siti Unesco Ravenna città del Mosaico, del Ministero del Turismo.