A Cannuzzo una targa per. Tolmino Baldassarri

Una comunità che si riunisce attorno al suo personaggio più illustre nello spazio a lui dedicato. L’associazione “Tolmino Baldassari”, in collaborazione con il Consiglio di zona 5 Pisignano Cannuzzo ha promosso l’evento ’A spasso con Tolmino’, che si svolgerà sabato prossimo alle 16.30, con ritrovo presso la Casa di Tolmino in via Salara 151 a Cannuzzo.

Sarà inaugurata la targa donata da La BCC con la presentazione del giornalista Massimo Previato, per poi spostarsi al Parco Fluviale per una serie di letture.