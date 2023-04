A fuoco ripostiglio con elettrodomestici Paura all’alba

Un vasto incendio è divampato all’alba di ieri mattina dal seminterrato di un’abitazione di via Canale, a Russi, adibito a garage. A prendere fuoco, per cause da accertare, sono stati materiale e attrezzatura da giardino che si trovava all’interno del ripostiglio, dove erano presenti anche elettrodomestici. Il rogo, che ha annerito le pareti della casa, ha sprigionato una densa colonna di fumo nero, sul posto sono intervenuti quattro mezzi dei vigili del fuoco di Ravenna e uno di Faenza. È stato inoltre richiesto l’arrivo di un’ambulanza, ma nessuno dei presenti è rimasto intossicato.