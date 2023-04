A14bis, tamponamento Sei ragazze ferite

È di sei ragazze ferite, una delle quali trasportata in elicottero all’ospedale di Cesena, il bilancio di un tamponamento verificatosi il pomeriggio di Pasqua sull’A14 bis, lungo la corsia in direzione Ravenna, nei pressi dello svincolo per Bagnacavallo. L’incidente, con rilievi della Polizia Stradale di Ravenna, si è verificato poco dopo le 17, quando una Fiat Panda su cui viaggiavano quattro ragazze del Bolognese è stata violentemente tamponata da una Peugeot 208 con a bordo due giovani donne del Milanese. La conducente della vettura tamponata, non in pericolo di vita, è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Cesena dove è arrivata pure un’altra ragazza. Le altre quattro giovani sono arrivate in ambulanze a Ravenna con ferite più lievi.