Lunedì apre la nuova farmacia comunale

Verrà inaugurata lunedì alle 11.30 la nuova Farmacia Comunale di Casemurate.

Dopo molti mesi di lavori, rallentati anche a causa dell’alluvione che ha colpito la Romagna un anno fa, lo stabile che ospiterà la farmacia è stato completamente ristrutturato, ed è ora pronto per offrire ai cittadini di Casemurate un ambiente moderno, luminoso e confortevole.

La gestione della farmacia comunale sarà affidata a Ravenna Farmacie, che già gestisce le altre farmacie del Comune di Ravenna.

Per gli abitanti della zona sarà l’occasione per accedere in prossimità non solo alla disponibilità dei farmaci e presidi, ma anche per usufruire di numerosi servizi sanitari, senza doversi spostare troppo dalla loro residenza. Le farmacie rappresentano presidi importanti del territorio, in termini di servizi erogati e di umanità del personale.