"Estranei ai partiti ma aperti al dialogo"

"Desidero chiarire la nostra estraneità da qualsiasi ente o organizzazione di partito comunque denominato. Ribadisco la nostra autonomia sotto qualsiasi aspetto compreso quello economico finanziario e di essere assolutamente indipendenti e trasversali, lontani dalle logiche di partito. Allo stesso tempo siamo aperti al dialogo con chiunque desideri incontrarci richiamando i concetti di democrazia , partecipazione e condivisione". Sono le parole di Giovanni Tozzola, candidato sindaco di Massa Lombarda per la lista civica ‘la Piazza insieme’, in riferimento all’articolo ‘Fratelli d’Italia non sostiene Antonella Brini’) sul Carlino del 21 aprile. Articolo in cui FdI precisava di non essere coinvolta nel progetto politico della lista civica ’Vivi Massa Lombarda’ che sostiene la candidatura di Antonella Brini.