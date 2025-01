Abbattuto un box velox per la velocità. L’ipotesi: danneggiato da un sinistro

Un box velox abbattuto. È accaduto in via 56 Martiri, sul lato destro andando verso Ponte Nuovo, poco prima del villaggio del fanciullo. Non è chiaro come mai sia stato abbattuto, ma la polizia locale, intervenuta sul posto dopo una segnalazione, ritiene che la causa possa essere un sinistro stradale.

Lo strumento è un box di colore blu per il rilevamento della velocità che si attiva quando all’interno viene posizionato un velox mobile da parte di una pattuglia: non è quindi uno degli apparecchi sempre attivi in passato bersaglio di attacchi mirati, come quelli di Fleximan. E il caso in questione, in effetti, pare essere molto diverso. Durante il sopralluogo il personale della polizia locale ha messo in sicurezza l’area a bordo strada e ha poi rimosso il box per evitare che qualcuno potesse portarlo via. Allo stesso modo è stata messa in sicurezza la base. Lo strumento era stato installato dal Comune nel 2022 assieme ad altri 24 dello stesso tipo.