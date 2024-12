Al Borion’s stasera si balla al ritmo dei Good Fellas

Stasera il Borion’s di Ravenna, in via Portoncino 4, si tufferá nenegli anni dello Swing con i Good Fellas. Il gruppo, che al Borion’s festeggerà i 25 anni di carriera, porterà con sé un’onda di energia retrò, con il suo stile che mescola rock’n’roll e swing. Si annuncia una serata indimenticabile per gli amanti di Frank Sinatra, Elvis Presley e molti altri iconici musicisti. Ray Gelato, crooner di fama internazionale (con i quali ha effettuato diverse tournée italiane), non ha risparmiato lodi nei confronti della band. Info: 333-9588835.