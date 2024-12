Al via il prestito dei giochi in Classense

Dal 20 dicembre, la biblioteca Classense inaugura un nuovo servizio che unisce cultura, socialità e divertimento. Sarà infatti possibile prendere in prestito gratuitamente i giochi da tavolo, offrendo un’opportunità unica per trascorrere momenti di qualità in famiglia o con gli amici. Ogni utente potrà scegliere un gioco alla volta, da tenere per un massimo di 15 giorni, ampliando così le modalità di fruizione offerte dalla biblioteca.

"Le biblioteche sono spazi dinamici che si adattano ai bisogni delle persone – afferma la direttrice Silvia Masi –. In Classense riconosciamo il valore culturale, aggregativo e sociale dei giochi da tavolo, che rappresentano un linguaggio universale capace di connettere generazioni, avvicinare nuovi pubblici e trasmettere il sapere stimolando la creatività. Questa iniziativa è parte del nostro impegno costante per innovare e rendere la biblioteca sempre più inclusiva e accessibile".

Sono tanti gli eventi natalizi nelle biblioteche del territorio. Oggi alle 16.30, alla biblioteca Iqbal Masih di Roncalceci, ci sarà la lettura dal libro di J.K. Rowling ’Il maialino di Natale’ e la creazione di decorazioni natalizie (da 6 a 11 anni), a cui seguiranno altri 3 appuntamenti di gioco e lettura il 20, il 21 e il 28 dicembre. Per conoscere tutte le iniziative vi invitiamo a visitare il sito della biblioteca.

A partire da lunedì 16 dicembre invece, la Sezione Holden della biblioteca Classense ospiterà una serie di laboratori di manualità realizzati, in collaborazione con Fatabutega, per i ragazzi e le ragazze dagli 11 anni. Il primo laboratorio ’Un bambino chiamato Natale’ verterà sulla figura di Babbo Natale e prevede la costruzione di artistici addobbi per l’albero di Natale. L’inizio è previsto alle 16.30. Ci si può iscrivere inviando una email a holden@classense.ra.it oppure chiamando lo 0544482119.