Al via le celebrazioni del Giubileo

Domenica sera centinaia di persone hanno gremito la Cattedrale di Faenza per l’apertura delle celebrazioni del Giubileo della Speranza 2025. L’evento, guidato da Mons. Mario Toso, vescovo della diocesi di Faenza-Modigliana, è iniziato con un pellegrinaggio dalla chiesa di San Francesco alla Cattedrale. All’ingresso in Duomo mons. Toso, accompagnato da parroci e presbiteri, ha benedetto la fonte battesimale e impartito la benedizione ai numerosi fedeli. Durante l’omelia, il vescovo ha invitato a vivere quest’anno giubilare come un tempo di misericordia, perdono e costruzione della pace, richiamando il messaggio per la Giornata mondiale della Pace del 1° gennaio 2025 del Papa. Alle celebrazioni erano presenti, tra gli altri, il sindaco Massimo Isola, il presidente del consiglio comunale di Faenza e consigliere regionale Niccolò Bosi e Carlo Versari, vicesindaco di Tredozio, oltre ai rappresentanti delle forze dell’ordine.