Alla scoperta delle farfalle e del loro mondo

In occasione della Festa della Mamma, domenica dalle 10, Casa delle Farfalle di Milano Marittima organizza una colazione in giardino e una giornata ricca di attività per tutta la famiglia. Si comincia alle 10 con la distribuzione dei cestini per la colazione (fetta di torta, succo d’arancia, yogurt; a scelta tè e diverse tipologie di tisane). Alle 11 è in programma “Primo Volo libero”, un’esperienza unica per assistere allo spettacolo del primo volo delle farfalle nate durante le prime ore della giornata. Si prosegue alle 12.30 e alle 15.30 con “10 min con…”, una visita guidata che permette ai visitatori di scoprire cosa mangiano le farfalle, insetti stecco, come si trattano le crisalidi e molto altro. Alle ore 15 è previsto un laboratorio creativo per i più piccoli. La giornata terminerà alle 17 con “Twilight Butterfly”, una visita guidata che permette ai visitatori di assistere in diretta al volo delle farfalle crepuscolari, scoprirne i segreti e le abitudini.

Per partecipare al picnic è necessario acquistare i biglietti online su shop.atlantide.net nella

sezione dedicata a Casa delle Farfalle (disponibili fino a sabato 11 maggio alle ore 12). Per maggiori informazioni: 0544/ 995671.